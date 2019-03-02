FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 289
нее... эт я с пацаками перепутал (Киндза=дза)...
пацаки...пацаки... конечно ))) хотя чую фишку не просечет... сегодня вон от каких ролей отказался )))
----------------------------------------------------------
Завтра еще -
Решение ЕЦБ по процентной ставке
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике
сказка на завтра ))) (от кацапов)
Born то born, а кто его папа и мама?)
думаешь так лучше... ? ... :-)))
думаешь так лучше... ? ... :-)))
http://ru.tsn.ua/svit/vpervye-v-istorii-kanady-glavnym-bankirom-stal-ukrainec-305675.html
Так это и знать не надо, только на него глянуть)))
Так это и знать не надо, только на него глянуть)))
А чего Сенсей у меня срисовал?(
И зачем ОН ту закорюку вниз нарисовал....
можно с маленькой буквы, кстате твой прогноз по австралийцу даже хуже моего.
сказка на завтра ))) (от кацапов)
евра в жизни "за завтра" так не сходит... )))
я тебе одну вещь скажу... только ты не обижайся )))
евра в жизни "за завтра" так не сходит... )))
можно с маленькой буквы
на то и сказка
угараю ))) как скажете Сенсей )))