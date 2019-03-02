FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 298
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ага, таки продал, а говорил вчера что фунт машку не чтит)
Так завтра может опять куплю, а может и продам, не вижу я будущего)
Побоялся я его вчера на 51 покупать, а надо было.
Давай сказку на ночь.
Вот моя-
Так завтра может опять куплю, а может и продам, не вижу я будущего)
Побоялся я его вчера на 51 покупать, а надо было.
Дак а как же будущее без Учителя увидеть ?)))
Что-то сказка дальше на низ тянет?
Дак а как же будущее без Учителя увидеть ?)))
нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения)
Давай сказку на ночь.
Вот моя-
Да я чет разучился... давно не рисовал )))
А так думаю низы еще увидим..по времени хз...
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения)