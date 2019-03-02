FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 298

Kino:

Ага, таки продал, а говорил вчера что фунт машку не чтит)


Так завтра может опять куплю, а может и продам, не вижу я будущего)

Побоялся я его вчера на 51 покупать, а надо было. 

 
Nestradamus:

Давай сказку на ночь. 

Вот моя-

 

Что-то сказка дальше на низ тянет?
[Удален]  
stranger:

Дак а как же будущее без Учителя увидеть ?)))
 
Вышибли мою йену(
 
Грибы, только грибы!!!
 
ТП 1330 ))) Потом откат )))
 
Сказка - ложь, да в ней намек...
 
нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения) 

 
Да я чет разучился... давно не рисовал )))

А так думаю низы еще увидим..по времени хз...

http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html

Ladies and gentlemen, the Vice-President and I are very pleased to welcome you to our press conference. Let me wish you all a Happy New Year. I would also like to take this opportunity to welcome Lithuania as the nineteenth country to adopt the euro as its currency. Accordingly, Mr Vasiliauskas, the Chairman of the Board of Lietuvos bankas...
 
Ishim:

нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения) 

У тебя уровни неправильные )))
