FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 297
последнее время вроде с 11 патерном возился...
Маршрут одиннадцатого номера знаю. А вот паттерн озадачил, они что, тоже под номерами?
Или это рельсы так маскируются?
Да это(патерн) две ... примерно равные.. длинные свечи разного цвета...
Названия - 11-барабанные палочки-рельсы и пр...
А хто такой меркурианец? Птичка? Тот что фуй шесть лет ждал?)))
ага )))
Или это рельсы так маскируются?
Эх, нам бы какого нибудь буйного ГУРУ, а то этот уже старый, не шевелится)))
Ааа, можно было, но там движения особого но там движения особого не ожидалось, да еще и ночью.
Ага, таки продал, а говорил вчера что фунт машку не чтит)
да... там у него еще + фибки... по своему короче крутит.. я на 11 просто как на разворотную смотрю иногда и все...
Давай сказку на ночь.
Вот моя-