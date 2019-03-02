FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 297

Vizard_:
последнее время вроде с 11 патерном возился...

Маршрут одиннадцатого номера знаю. А вот паттерн озадачил, они что, тоже под номерами?

Или это рельсы так маскируются? 

 
Vizard_:
Это что?
 

Да это(патерн) две ... примерно равные.. длинные свечи разного цвета...

Названия - 11-барабанные палочки-рельсы и пр...

 
Vizard_:

А хто такой меркурианец? Птичка? Тот что фуй шесть лет ждал?)))
 
stranger:
ага )))
 
Vizard_:
Эх, нам бы какого нибудь буйного ГУРУ, а то этот уже старый, не шевелится)))
 
Nestradamus:

Или это рельсы так маскируются? 

да... там у него еще + фибки... по своему короче крутит.. я на 11 просто как на разворотную смотрю иногда и все...
 
stranger:
угараю... да... подустал )))
stranger:

Ааа, можно было, но там движения особого но там движения особого не ожидалось, да еще и ночью.

 

Ага, таки продал, а говорил вчера что фунт машку не чтит)


 
Vizard_:
да... там у него еще + фибки... по своему короче крутит.. я на 11 просто как на разворотную смотрю иногда и все...

Давай сказку на ночь. 

Вот моя-

 

