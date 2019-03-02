FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 299

Ishim:

нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения) 

Привет Сенсей !

А че там -5% за сутки ? Отклоняешься от плана )))

 
Ishim:

Ваши входы, Учитель, бесподобны ...
 
artikul:
У тебя уровни неправильные )))

Как ты смеешь!!!! Учителю! Такое!!!

Сенсей, не обращайте внимания на неблагодарных, не понявших всей глубины Вашей мудрости, Вы все делаете правильно  

 
stranger:
Я просто увидел у Учителя неправильные уровни )))
 
stranger:
   Сусанин      (тролли идут лесом...)
 
artikul:
Это нонсенс ))) У Сенсея все уровни в тему )))
 
artikul:
Надо как то намекнуть, типа - Учитель вон та черточка мож у вас повыше или пониже немного. Старенький ОН, рисовал, руки тряслись, а еще грибы ... да курнул...
 
artikul:
У тебя уровни неправильные )))
я прогнозы не торгую! тем более уровни )))) (всё нормально всё по плану)
 
Ishim:
   Сусанин      (тролли идут лесом...)

Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.

Щас будет тянуться вверх, потом как только резуий выброс вверх увидишь - селл.

 

 
Ishim:
Хороший у вас план  ))) и правильно забитый )))
