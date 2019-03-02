FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 299
нинадо ничего видеть - торгуй потихоньку - плюс видишь крой! , селл закрыл а бай пока висит вот и вся евра 1550 уже можно закрыть будет бай. (остатки истощения)
Привет Сенсей !
А че там -5% за сутки ? Отклоняешься от плана )))
У тебя уровни неправильные )))
Как ты смеешь!!!! Учителю! Такое!!!
Сенсей, не обращайте внимания на неблагодарных, не понявших всей глубины Вашей мудрости, Вы все делаете правильно
Я просто увидел у Учителя неправильные уровни )))
Сусанин (тролли идут лесом...)
Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.
Щас будет тянуться вверх, потом как только резуий выброс вверх увидишь - селл.
я прогнозы не торгую! тем более уровни )))) (всё нормально всё по плану)