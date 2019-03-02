FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 295

stranger:
Серебро смотрите, такой дохленький подъмчик бы и от 18.50 его селл)
честно говоря, я ждала до 19, посмотрим
 
 
Vizard_:
сказка мешает...зря чтоль рисовал )))
вчерашний мин вроде есть возможность завтра проколоть...
понаблюдаем...
исполнилось...
 
Evgen-ya1:
Сударыня, фотографию свою покажите ?
 
Vizard_:
исполнилось...
А чего Учитель у меня до 17 срисовал?((
 
kopitos:
Когда года два в волнах поплаваешь и не такие ребусы будешь разгадывать. Для меня лично эта самая реальная   стратегия на Форекс, так как она формализовано если ты увидел одно импульсное движения на старшем волновом уровне значит однозначно в нем есть много маленьких таких же движений на младших волновых уровнях и пока матрешка до конца   не сложиться это движения не остановится это дает большой плюс для трейдера. Да конечно я соглашусь, что эта стратегия сложна для понимания   но после того когда приходит понимания логики движения цены открытые сделки психологически не напрягаю. Я нахожусь только на самом начали большого  пути в трейдинге у меня все еще впереди мне не хватает   дисциплины видеть и понимать куда пойдет рынок мало надо уметь торговать продолжаю работать над СОБОЙ. 

Ишшо немного поработать над орфографией и синтаксисом и ... усе пути перед вами открыты. Хоть в аналитеги, хоть в написатели умных книжек... Платят правда не всегда, и весьма немного, но зато есть чем перед девушкой выпендрицца, типа "продвинутый трейдунишше". 

Верной дорогой идете товарищЪ... 

 
Маленько цена не дошла до тейк профита 
 
Nestradamus:

Нестрадамус, ты все таки нашел дорогу к дому)))
 
stranger:
А чего Учитель у меня до 17 срисовал?((
хз... у него от качества и количества грибов зависит )))
 
Nestradamus:

привет...
