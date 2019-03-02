FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 295
Серебро смотрите, такой дохленький подъмчик бы и от 18.50 его селл)
сказка мешает...зря чтоль рисовал )))
вчерашний мин вроде есть возможность завтра проколоть...
понаблюдаем...
честно говоря, я ждала до 19, посмотрим
исполнилось...
Когда года два в волнах поплаваешь и не такие ребусы будешь разгадывать. Для меня лично эта самая реальная стратегия на Форекс, так как она формализовано если ты увидел одно импульсное движения на старшем волновом уровне значит однозначно в нем есть много маленьких таких же движений на младших волновых уровнях и пока матрешка до конца не сложиться это движения не остановится это дает большой плюс для трейдера. Да конечно я соглашусь, что эта стратегия сложна для понимания но после того когда приходит понимания логики движения цены открытые сделки психологически не напрягаю. Я нахожусь только на самом начали большого пути в трейдинге у меня все еще впереди мне не хватает дисциплины видеть и понимать куда пойдет рынок мало надо уметь торговать продолжаю работать над СОБОЙ.
Ишшо немного поработать над орфографией и синтаксисом и ... усе пути перед вами открыты. Хоть в аналитеги, хоть в написатели умных книжек... Платят правда не всегда, и весьма немного, но зато есть чем перед девушкой выпендрицца, типа "продвинутый трейдунишше".
Верной дорогой идете товарищЪ...
А чего Учитель у меня до 17 срисовал?((