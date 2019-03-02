FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 281

Evgen-ya1:
да нет/// здесь все крутые пацаны! )
Есть мнение, что у Вас грааль )))
 
artikul:
Спряталась?)))
[Удален]  

А ЕГО невидно ?

Кстати о непробиваемых машках...)))

Заход с начала тренда, пирамидинг по тренду от красной машки и в добрый путь) только прикрыл всё уже, надоело ждать.

 
Так правильно прикрыл, а то отпирамидят)))

А вообще ты молодец - чтишь машку. Чтишь ли ты Учителя?) 

 
куда это евра собралась?
 
wild_hedgehog:
К равновесной. ))
[Удален]  
Грустно без Учителя, незнаю как торговать дальше, он всегда привносил в нашу жизнь, что то вечное, светлое, доброе ...
 
tol64:
к 1.20?
 
Kino:
Жизнь без НЕГО пуста, теряет всякий смысл 

Если чего, то баксчиф это не я обвалил ..  

 
wild_hedgehog:
Есть такое мнение. Проверим. )
