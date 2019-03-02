FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 281
да нет/// здесь все крутые пацаны! )
Есть мнение, что у Вас грааль )))
А ЕГО невидно ?
Кстати о непробиваемых машках...)))
Заход с начала тренда, пирамидинг по тренду от красной машки и в добрый путь) только прикрыл всё уже, надоело ждать.
Так правильно прикрыл, а то отпирамидят)))
А вообще ты молодец - чтишь машку. Чтишь ли ты Учителя?)
куда это евра собралась?
К равновесной. ))
Грустно без Учителя, незнаю как торговать дальше, он всегда привносил в нашу жизнь, что то вечное, светлое, доброе ...
Жизнь без НЕГО пуста, теряет всякий смысл
Если чего, то баксчиф это не я обвалил ..
к 1.20?