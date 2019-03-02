FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 279

stranger:

Это уже старость)))

Вот теперь и чиф можно в бу)

просто дел много, вот планировал закончить наработки с нового года, а всё руки не доходят.

Потому что новую контору с новым видом деятельности открываю и раскручиваю.

А остальное просто между прочим... так бы со скуки умер возле монитора.

Спасибо все за внимание. Спасибо тёме88 за спасибо... :0))

 
По коррекции евро Сенсей был прав, на 20 ловите)
 
stranger:

ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/&nbsp;

благодарю
 
mmmoguschiy:
успели словить движняк по GBP? у меня реквот :-D
 
stranger:
а еще смеялись )

на 1.20?))

 
wild_hedgehog:

Я всегда смеюсь над Учителем)))
 
stranger:
рисковый пацан этот учитель
 
wild_hedgehog:
О НЕМ надо говорить с почтением!!!! 

чтить Учителя и Машку.... 

 
stranger:

да да, рисковый почтенный пацан ))
 
На чифе народ кидают не мудрствуя - только накупили как сразу мордом об асфальт))))
