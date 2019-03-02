FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 279
Это уже старость)))
Вот теперь и чиф можно в бу)
просто дел много, вот планировал закончить наработки с нового года, а всё руки не доходят.
Потому что новую контору с новым видом деятельности открываю и раскручиваю.
А остальное просто между прочим... так бы со скуки умер возле монитора.
Спасибо все за внимание. Спасибо тёме88 за спасибо... :0))
отсюда
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
благодарю
По коррекции евро Сенсей был прав, на 20 ловите)
а еще смеялись )
на 1.20?))
Я всегда смеюсь над Учителем)))
рисковый пацан этот учитель
О НЕМ надо говорить с почтением!!!!
чтить Учителя и Машку....
