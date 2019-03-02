FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 274

Новый комментарий
 
Ishim:
открой вкладку инвестиции - там всё написано.
это где такая вкладка?
 
stranger:
ОН увидел столько народу сразу и растерялся)))
Да растет вечно ЕГО ПАММ )))
 
Ishim:
Всё иллюзия как говорят Видящие... (я не вижу но догадываюсь)
Не смог пройти мимо...
Простите...
Здравствуй Учитель !
Пишите !
 
artikul:
Да растет вечно ЕГО ПАММ )))
Пусть не падает ЕГО Икар)))
 
Vizard_:
Не смог пройти мимо...
Простите...
Здравствуй Учитель !
Пишите !
Колдун, привет)))) И ты зашел поздороваться с НИМ)))
 
stranger:
Колдун, привет)))) И ты зашел поздороваться с НИМ)))

Привет. Само собой ))) Надож хоть раз в год... прикоснуться к святыне )))

 
Vizard_:

Привет. Само собой ))) Надож хоть раз в год... прикоснуться к святыне )))

Осторожно, ОН брыкается)))
 
stranger:
Осторожно, ОН брыкается)))
ещё один тролльььь (всё на 4е тролил) ет уже перебор. 
 
Vizard_:
Не смог пройти мимо...
Простите...
Здравствуй Учитель !
Пишите !
привет, пишите письма )))
 
wild_hedgehog:
это где такая вкладка?
там ничего интересного нет .
1...267268269270271272273274275276277278279280281...2119
Новый комментарий