FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 277

Новый комментарий
 

Золотишко и серебро не спешите продавать, время не пришло...

А вот к лиловому присматривайтесь...

спасибо за внимание...

 

Вчера пока перенимал мудрость Учителя немного подтарился)))

 

и фунт

 

И от Стрельцова по евро

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/318957 

 

да вижу тут торговля идет полным ходом, после выхода Сенсея))

буду ждать Его плана на сегодня))

 
SEVER11:

Золотишко и серебро не спешите продавать, время не пришло...

А вот к лиловому присматривайтесь...

спасибо за внимание...

сказал про лилового, а выложил луня

по луню да, что-то назревает, сегодня разродится

сел лимит поставил, пора отправить его на коррекцию к 1,18

 
Spekul:

да вижу тут торговля идет полным ходом, после выхода Сенсея))

буду ждать Его плана на сегодня))

Ты не понял опять, надо ждать не план, а пока прийдет Сенсей под планом и начнет бухтеть, мне под ЕГО бормотание очень хорошо думается)))

И не трожь луня!!! 

 
stranger:

Ты не понял опять, надо ждать не план, а пока прийдет Сенсей под планом и начнет бухтеть, мне под ЕГО бормотание очень хорошо думается)))

И не трожь луня!!! 

так хотел не много помочь Мифу и Илье, а то солят его и солят, а он ни как все не сдается

а вот с франком я бы так не торопился))

ты киви купил на низах?

[Удален]  
stranger:

Ты не понял опять, надо ждать не план, а пока прийдет Сенсей под планом и начнет бухтеть, мне под ЕГО бормотание очень хорошо думается)))

И не трожь луня!!! 

рубь - ожидаю 69,7
 
_new-rena:
рубь - ожидаю 69,7
Я его вообще не ожидаю)
 
_new-rena:
рубь - ожидаю 69,7
пока вы ожидали он уже шпильнул на 69
 

 

 

1...270271272273274275276277278279280281282283284...2119
Новый комментарий