FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 277
Золотишко и серебро не спешите продавать, время не пришло...
А вот к лиловому присматривайтесь...
спасибо за внимание...
Вчера пока перенимал мудрость Учителя немного подтарился)))
и фунт
И от Стрельцова по евро
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/318957
да вижу тут торговля идет полным ходом, после выхода Сенсея))
буду ждать Его плана на сегодня))
сказал про лилового, а выложил луня
по луню да, что-то назревает, сегодня разродится
сел лимит поставил, пора отправить его на коррекцию к 1,18
Ты не понял опять, надо ждать не план, а пока прийдет Сенсей под планом и начнет бухтеть, мне под ЕГО бормотание очень хорошо думается)))
И не трожь луня!!!
так хотел не много помочь Мифу и Илье, а то солят его и солят, а он ни как все не сдается
а вот с франком я бы так не торопился))
ты киви купил на низах?
Ты не понял опять, надо ждать не план, а пока прийдет Сенсей под планом и начнет бухтеть, мне под ЕГО бормотание очень хорошо думается)))
И не трожь луня!!!
рубь - ожидаю 69,7
