FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 275

stranger:
Осторожно, ОН брыкается)))

Отойдет )))

 
Ishim:
привет, пишите письма )))
Золотые слова ! )))
 
Vizard_:
Спугнул(
 
Ishim:
пишите письма )))
-Письмо-

Здравствуйте, Милый друг. Здравствуйте, Великий Учитель.
Надеюсь что здоровье Ваше в порядке, а свежий воздух гор,
медитации и солирование на барабанах пошло Вам на пользу.
Не хотелось бы упускать возможности задать Вам вопрос.
Увидим ли мы в этом году запуск долгожданного Икара ?
С уважением, заблудший паломник.
 

сказка на ночь...


 

Я назвал этот индикатор в честь Учителя - iKar ))) К сожалению при обычном масштабировании увидеть его совсем непросто )))

 

Файлы:
iKar.ex4  7 kb
 
artikul:

и как сие чудо работает?)
 
wild_hedgehog:
и как сие чудо работает?)
Скачивайте и пользуйтесь ))) Чтите машку и Учителя )))
 
wild_hedgehog:
и как сие чудо работает?)
Как Икар          
 
stranger:
Как Икар          
)))
