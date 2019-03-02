FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 137
вообще то для меня странный этот лунь, не понятно почему у него такая привязка к нефти, если только Канада не сидит на этой игле как и Россия
Да при чем тут лунь. Просто когда падает нефть дорожает бакс и наоборот)
а падать ей родной еще до 36, может)
если сейчас от 50 не отскочит, посмотрим на неделе
Айдлер, а что Оанда, фунт покупки\продажи там 57 на 43, евра пополам, да и не показатель та Оанда.
Он просто дно показал на текущий момент, это н значит, что оно завтра там буде))))
Шо ж вы там все такие заведенные))))))))
Тума там с вами бредить начал) Я пока про 20-22 говорю, а там только смотреть буду, а он мне уже 1.14 приписал))))
Чего вы с разворотами своими, я смотрю на это как на коррекцию, и по евро и по фунту, евро 1.20-22, иожет 27, фунт пока 55-56 реально.
Если Еврочка в 2017-18 году будет на паритете, то что она будет делать всё это время?
С текущих до паритета совсем чуть-чуть осталось.
Поэтому я за 1,25.
п.с.
Чувак снова вниз прогнозирует.(((
Я напрогнозил вверх.Но всё же возможно будет 1,1688
Спасибо !
я не припысывал )) только задал вопрос
http://forum.mql4.com/ru/66303/page3#1004754
IDLER 11.01.2015 09:02 #
Уровень поддержки по put опционам 1,1420 с объемом 125029.
Стрэнж, ну ты чо, иопнулся?
мы тут все будем этот объем расторговывать? да он ща пришел, завтра ушел. а бизданутые олухи выводы делают.
я не припысывал )) только задал вопрос
http://forum.mql4.com/ru/66303/page3#1004754
Так этот вопрос не ко мне)
Спасибо)))
ладненько,
расскажу свой расклад.
А лучше нарисую.
Почему я решил, что вероятность ухтышки мала.рисуночек за пятницу . Уточню, что это вероятность на пятницу.!!! Не факт, что где-то на 1,21 не нарисуют нечто похожее как в пятницу.Тогда может ухтышка и сработает.
Спасибо !
(жду результат, с форумом перерыв). Появлюсь на следующем развороте (на 1,25 может) попрогножу о следующем развороте )))
лиха беда - начало...
визуализация изменения объемов во времени - по put и call с СМЕ
(цена счас стоит, поэтому линии прямые):
евро
фунт
цвет изменяется автоматически, чем больше объем, тем насыщеннее.
дааа, нужно чтобы пошли торги и будет красяво...