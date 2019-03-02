FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 137

Spekul:
вообще то для меня странный этот лунь, не понятно почему у него такая привязка к нефти, если только Канада не сидит на этой игле как и Россия
Да при чем тут лунь. Просто когда падает нефть дорожает бакс и наоборот)
 
stranger:
Spekul:

а падать ей родной еще до 36, может)

если сейчас от 50 не отскочит, посмотрим на неделе

Ну да, 34-35.
 

Айдлер, а что Оанда, фунт покупки\продажи там 57 на 43, евра пополам, да и не показатель та Оанда. 

Он просто дно показал на текущий момент, это н значит, что оно завтра там буде))))

Шо ж вы там все такие заведенные)))))))) 

Тума там с вами бредить начал) Я пока про 20-22 говорю, а там только смотреть буду, а он мне уже 1.14 приписал)))) 

 
stranger:


Чего вы с разворотами своими, я смотрю на это как на коррекцию, и по евро и по фунту, евро 1.20-22, иожет 27, фунт пока 55-56 реально. 



Если Еврочка  в 2017-18 году  будет на паритете, то что она будет делать всё это время?

С текущих до паритета совсем чуть-чуть осталось.

Поэтому я за 1,25.


п.с.

Чувак снова вниз прогнозирует.(((

Я напрогнозил вверх.Но всё же возможно будет 1,1688

Спасибо !

 
stranger:

я не припысывал )) только задал вопрос

http://forum.mql4.com/ru/66303/page3#1004754


 

IDLER 11.01.2015 09:02 #
 

Уровень поддержки по put опционам 1,1420 с объемом 125029.

Стрэнж, ну ты чо, иопнулся?

 мы тут все будем этот объем расторговывать? да он ща пришел, завтра ушел. а бизданутые олухи выводы делают.

 


tuma88:

я не припысывал )) только задал вопрос

Так этот вопрос не ко мне)

Спасибо))) 

 

ладненько,

расскажу   свой расклад.

А лучше нарисую.



Почему я решил, что вероятность ухтышки мала.рисуночек за пятницу .  Уточню, что это вероятность на пятницу.!!! Не факт, что где-то на 1,21 не нарисуют нечто похожее как  в пятницу.Тогда может ухтышка  и сработает.


Спасибо !


(жду результат, с форумом перерыв). Появлюсь на следующем развороте (на 1,25 может) попрогножу  о следующем развороте )))

 
А что там Сенсея читать, в пятницу вечером у него было до 1950, теперь стало вниз с текущих, трава видать у НЕГО хорошая)))
[Удален]  

лиха беда - начало...

визуализация изменения объемов во времени - по put и call с СМЕ

(цена счас стоит, поэтому линии прямые):

евро


фунт


цвет изменяется автоматически, чем больше объем, тем насыщеннее.

дааа, нужно чтобы пошли торги и будет красяво...

