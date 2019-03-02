FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 280
nzdusd я один купил штоле?
Один ты у нас такой)
Реальные патсоны торгуют еврай )))
Евра твоя со вчера на 35 пуков взмыла вверх, а чиф всего то 135 пробежал. Я не реальнай пасан))))
Ты видел как Учителя пацаном обозвали, куда катится этот мир?
Вы не реальные патсоны. Вы - утконосы! Так Учитель сказал, значит так оно и есть.
))))
