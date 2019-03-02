FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 280

nzdusd я один купил штоле?
 
Один ты у нас такой)
 
Реальные патсоны торгуют еврай )))
 
Евра твоя со вчера на 35 пуков взмыла вверх, а чиф всего то 135 пробежал. Я не реальнай пасан))))

Ты видел как Учителя пацаном обозвали, куда катится этот мир?  

 
она (евра) как по рельсам ходит 1.1579 и 1.1564((
 

Вы не реальные патсоны. Вы - утконосы! Так Учитель сказал, значит так оно и есть.

)))) 

 
Патсан Учителя патсаном не назовет ))) Это был утконос )))
 
да нет/// здесь все крутые пацаны! )
 
Бикус, ауди перспективнее чем киви.
 
Клоуны)
