FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 284
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, Учитель
14% за сутки, я в ахтунге))))
Тажа фигня, просто надо чтить Учителя)
Тажа фигня, просто надо чтить Учителя)
Пока вы тут рядитесь по евре лунтик жжет! Вылетел на 230 пунктов по новости! Через пол часа ждем продолжения
Он со вчера в покупке)
Не идет сабака, как же ЕГО чтить)))
Учителя в Индии!, а тут тролли и шаманы папуасовские. ))))
Надо торговать всё что есть в терминале, иначе зачем оно там лежит )))
А лунь непобедим)
Учитель, мы же только это, ... почтение засвидетельствовать...