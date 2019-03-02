FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 284

Новый комментарий
 
А лунь непобедим)
[Удален]  
stranger:

Спасибо, Учитель 

14% за сутки, я в ахтунге)))) 

Тажа фигня, просто надо чтить Учителя)


 
Kino:

Тажа фигня, просто надо чтить Учителя)


Не идет сабака, как же ЕГО чтить)))
 
Пока вы тут рядитесь по евре лунтик жжет! Вылетел на 230 пунктов по новости! Через пол часа ждем продолжения
 
mmmoguschiy:
Пока вы тут рядитесь по евре лунтик жжет! Вылетел на 230 пунктов по новости! Через пол часа ждем продолжения

Он со вчера в покупке)

 
stranger:
Не идет сабака, как же ЕГО чтить)))
Учителя в Индии!, а тут тролли и шаманы папуасовские. ))))
 
Ishim:
Учителя в Индии!, а тут тролли и шаманы папуасовские. ))))
Учитель, мы же только это, ... почтение засвидетельствовать...
[Удален]  

Надо торговать всё что есть в терминале, иначе зачем оно там лежит )))


 
stranger:
А лунь непобедим)
да, по нему лося получил, теперь он в космос улетел, 1,27
 
stranger:
Учитель, мы же только это, ... почтение засвидетельствовать...
сколько раз говорить я не учитель не шаман ! (просто очередной ник Ишим - так и обращайтесь - тролли в игнор)
1...277278279280281282283284285286287288289290291...2119
Новый комментарий