FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 283
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
во движняк
во движняк
Спасибо, Учитель
14% за сутки, я в ахтунге))))
да я в шоке.
-11%
да я в шоке.
-11%
Потому что Учителя не чтил, а ОН сказал - евро бай!!!))))
Хотя оно мне и пох)
да я в шоке.
-11%
Потому что Учителя не чтил, а ОН сказал - евро бай!!!))))
Хотя оно мне и пох)
действительно спасибо учителю! отлично день закончился)
Во, видишь, Сенсея надо чтить)))
Только еще бы понять о чем ОН говорит, а то я только ЕГО отдельные слова понимаю, а смысла нет(
С фунтом подожду до завтра.
Во, видишь, Сенсея надо чтить)))
Только еще бы понять о чем ОН говорит, а то я только ЕГО отдельные слова понимаю, а смысла нет(
С фунтом подожду до завтра.