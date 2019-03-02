FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 283

Новый комментарий
 
во движняк
 
wild_hedgehog:
во движняк
А как же, покупателям же надо по голове дать, шоб спрыгнули)))
[Удален]  
wild_hedgehog:
во движняк
понятно дело, почти 3 дня мозг выносили - пипсовщиков набирали...
 

Спасибо, Учитель 

14% за сутки, я в ахтунге)))) 

 

да я в шоке.

-11%

 
wild_hedgehog:

да я в шоке.

-11%

Потому что Учителя не чтил, а ОН сказал - евро бай!!!))))

Хотя оно мне и пох) 

[Удален]  
wild_hedgehog:

да я в шоке.

-11%

не знаю, я и продал и купил и вот счас снова запродал. кажись и тем и другим дали. ничего сложного нетю .... знай сиди и бабло стриги...
 
stranger:

Потому что Учителя не чтил, а ОН сказал - евро бай!!!))))

Хотя оно мне и пох) 

действительно спасибо учителю! отлично день закончился) но в принципе можно и по фунту сработать
 
Evgen-ya1:
действительно спасибо учителю! отлично день закончился)

Во, видишь, Сенсея надо чтить)))

Только еще бы понять о чем ОН говорит, а то я только ЕГО отдельные слова понимаю, а смысла нет( 

С фунтом подожду до завтра. 

 
stranger:

Во, видишь, Сенсея надо чтить)))

Только еще бы понять о чем ОН говорит, а то я только ЕГО отдельные слова понимаю, а смысла нет( 

С фунтом подожду до завтра. 

ну я что-то тоже.. лучше спать.
1...276277278279280281282283284285286287288289290...2119
Новый комментарий