[Удален]  
tol64:
К равновесной. ))
wild_hedgehog:
к 1.20?

да, да ... к равновесной, куда ж ещё (пунктир желтенький - моя селлка ))))


 
надеюсь твой фиол уровень удержит а то 1.18 увидим
[Удален]  
wild_hedgehog:
надеюсь твой фиол уровень удержит а то 1.18 увидим
и такое меня тоже устроит. я имел ввиду 1-я селлка))))
 

Я же вам утром ссылку давал, там все толково расписано.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/318957 

"Торговые рекомендации" читайте. 

EURUSD. Опционные уровни на 21.01.2015.
EURUSD. Опционные уровни на 21.01.2015.
  • 2015.01.21
  • Vladimir Streltsov
  • www.mql5.com
По всем текущим опционным контрактам равновесная цена 1,2055, область смешения интересов держателей call и put опционов 1,3501 - 1,1601. Объем call опционов на уровне 1,3501 равен 160598, объем put...
[Удален]  
пусть сначала напишет - с какой это он радости так решил?

таких уровней нет, даже если посчитать.

 

stranger:Чтишь ли ты Учителя?)

Хоть чти...
Хоть письма пиши...
Молчит падлюка )))
Сенсей вылазь !
 
Все есть, можешь пообщаться и спросить.
 
Тебя увидел - точно не прийдет))))))))
[Удален]  
проверю прогой. через пару дней уже будет.
 
stranger:
Тебя увидел - точно не прийдет))))))))

Я лишь заблудший паломник... Ищущий свет )))

Поугарать то должен заглянуть...
Сенсей вылазь ! Все собрались )))
