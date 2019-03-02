FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 282
К равновесной. ))
к 1.20?
да, да ... к равновесной, куда ж ещё (пунктир желтенький - моя селлка ))))
надеюсь твой фиол уровень удержит а то 1.18 увидим
Я же вам утром ссылку давал, там все толково расписано.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/318957
"Торговые рекомендации" читайте.
пусть сначала напишет - с какой это он радости так решил?
таких уровней нет, даже если посчитать.
stranger:Чтишь ли ты Учителя?)
Хоть письма пиши...
Молчит падлюка )))
Сенсей вылазь !
Хоть чти...
Все есть, можешь пообщаться и спросить.
Тебя увидел - точно не прийдет))))))))
Я лишь заблудший паломник... Ищущий свет )))Поугарать то должен заглянуть...
Сенсей вылазь ! Все собрались )))