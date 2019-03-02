FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 276
Я назвал этот индикатор в честь Учителя - iKar ))) К сожалению при обычном масштабировании увидеть его совсем непросто )))
эклектично )))
Ver. 2.0 )))
Тебя долго будут вспоминать... пользователи этого индюка )))
земля стремится ниже плинтуса, это понятно. а когда уже небо (?), эта часть по видимому не влезла...
ну хорошо. спок.ночи!
угараю ))) узнаю Артикула ))) про в.3 билд 5659 спрашивать не буду )))
Все просто ))) Если петли - боковик, если писька - тренд )))
spectral analysis )))
лепота )))
I brushed my brim... :-)))