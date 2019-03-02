FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 276

artikul:

Я назвал этот индикатор в честь Учителя - iKar ))) К сожалению при обычном масштабировании увидеть его совсем непросто )))

 

эклектично )))
 
Ver. 2.0 )))

 

 
iKai - лучше бы назвал...
Тебя долго будут вспоминать... пользователи этого индюка )))
земля стремится ниже плинтуса, это понятно. а когда уже небо (?), эта часть по видимому не влезла...

ну хорошо. спок.ночи!

 
artikul:

Ver. 2.0 )))

 

угараю ))) узнаю Артикула ))) про в.3 билд 5659 спрашивать не буду )))
 
Все просто ))) Если петли - боковик, если писька - тренд )))

 

 

 
artikul:

Все просто ))) Если петли - боковик, если писька - тренд )))


лепота )))
spectral analysis )))
 
spectral analysis )))
На М1 очень удобно ))) Заходишь с периодом 60 = 1 час, смотришь ))) Если петля - сиди кури, как узелок развязался - пипсуй туда куда поперло ))) Опять петля - сиди кури )))
 
Это был творческий порыв под влиянием ЕГО слов: "Всё иллюзия как говорят Видящие... " ))) Всем спокойной ночи )))
 

I brushed my brim... :-)))

 

 

 


