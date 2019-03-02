FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1203
завтра новости по канадцу...
Моя старая разметка (синяя) не отработала, не дали в селл зайти, пробую по новой (красный вариант), сопротивление вверху 1.2613...
медведы давят, как по мне:
хотя Евра на балансе и внизу объем:
В принципе не отличаются от вчерашних. Внизу я так понимаю более слабый уровень? Хотя вырисовывается фигурка головы и плечей
Пользуйтесь)
Оставайся! Кто ж нас отроков на путь истинный наставлять то будет? )) Да и самому наверняка скучно будет без отроков ))
мои наторговки тоже уверх. и фунт и эвро
ну так а вниз то сходим предварительно? )) что то мои уровни этого не говорят ))
нет, братушко, ща уверх