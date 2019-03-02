FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1203

завтра новости по канадцу...


 
Lesorub:

завтра новости по канадцу...


Моя старая разметка (синяя) не отработала, не дали в селл зайти, пробую по новой (красный вариант), сопротивление вверху 1.2613...


 
chepikds:

Моя старая разметка (синяя) не отработала, не дали в селл зайти, пробую по новой (красный вариант), сопротивление вверху 1.2613...


медведы давят, как по мне:


хотя Евра на балансе и внизу объем:


 
Первый блин - уровни по евре на сегодня:



В принципе не отличаются от вчерашних. Внизу я так понимаю более слабый уровень? Хотя вырисовывается фигурка головы и плечей
 

Пользуйтесь)

На сем прощаюсь с вами, о бестолковые отроки))) 

 

 
stranger:

Пользуйтесь)

На сем прощаюсь с вами, о бестолковые отроки))) 

 

ладно Гендальф, не понти!!! )) Сколько ты раз уже уходил?

Оставайся! Кто ж нас отроков на путь истинный наставлять то будет? )) Да и самому наверняка скучно будет без отроков ))
 
stranger:

Пользуйтесь)

На сем прощаюсь с вами, о бестолковые отроки))) 

 

 
stranger:

Пользуйтесь)

На сем прощаюсь с вами, о бестолковые отроки))) 

 

мои  наторговки тоже уверх. и фунт и эвро 
 
iIDLERr:
мои  наторговки тоже уверх. и фунт и эвро 
ну так а вниз то сходим предварительно? )) что то мои уровни этого не говорят ))
 
mmmoguschiy:
ну так а вниз то сходим предварительно? )) что то мои уровни этого не говорят ))

нет, братушко, ща уверх

