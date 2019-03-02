FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 272
Визуайерист это тот кто подсматривает и это я про Рену, а папуас, клоун, демщик, утконос и т.д., это ласковое обращение Учителя к своим прихожанам, да не покинет ЕГО истощение)
А индюков тут почти ни у кого нет.
Чиф продавай, Вася)))
больно мне надо подсматривать, вообще не нуждаюсь и уже давно. я наоборот всегда рассказывал.
сам чиф или долл/франк?
А у тебя в горном мт что, фьюч его есть?)))))))))))))))))
USDCHF
Так Артикул тебя спрашивал - ты что просто смотришь))))))
аааа, въехал. конечно смысла нет на цену так просто смотреть)))
скоро прогу новую допишу и цены не буду видеть вообще, т.к. там шаг сети неимоверно большой получается. глянул на месячишки раз в месяцок и гут)))
А у тебя в горном мт что, фьюч его есть?)))))))))))))))))
так чо будет падать? бакс ? чиф? (там дофига фьючерсов, товаров, индексов и акций, но народ ими практически не торгует всё больше еврой)
Учитель, не повлияла ли пещерная темнота на Ваше зрение?
или умственные способности ..
а я нет(((( в смысле там где то в пиндостане на демке вам всё на блюдечке.... (наивные)