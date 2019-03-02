FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 272

stranger:

Визуайерист это тот кто подсматривает и это я про Рену, а папуас, клоун, демщик, утконос и т.д., это ласковое обращение Учителя к своим прихожанам, да не покинет ЕГО истощение)

А индюков тут почти ни у кого нет. 

больно мне надо подсматривать, вообще не нуждаюсь в чьих то сигналах или подсказках и уже давно. я наоборот всегда рассказывал.
 
stranger:
Чиф продавай, Вася)))
сам чиф или долл/франк?
 
_new-rena:
больно мне надо подсматривать, вообще не нуждаюсь и уже давно. я наоборот всегда рассказывал.
Так Артикул тебя спрашивал - ты что просто смотришь))))))
 
Ishim:
сам чиф или долл/франк?

А у тебя в горном мт что, фьюч его есть?)))))))))))))))))

USDCHF 

stranger:
Так Артикул тебя спрашивал - ты что просто смотришь))))))

аааа, въехал. конечно смысла нет на цену так просто смотреть)))

скоро прогу новую допишу и цены не буду видеть вообще, т.к. там шаг сети неимоверно большой получается. глянул на месячишки раз в месяцок и гут)))

 
stranger:
А у тебя в горном мт что, фьюч его есть?)))))))))))))))))
так чо будет падать? бакс ? чиф? (там дофига фьючерсов, товаров, индексов и акций, но народ ими практически не торгует всё больше еврой)
 
Ishim:
так чо будет падать? бакс ? чиф? (там дофига фьючерсов, товаров, индексов и акций, но народ ими практически не торгует всё больше еврой)

Учитель, не повлияла ли пещерная темнота на Ваше зрение? 

или умственные способности .. 

 
_new-rena:

аааа, въехал. конечно смысла нет на цену так просто смотреть)))

скоро прогу новую допишу и цены не буду видеть вообще, т.к. там шаг сети неимоверно большой получается. глянул на месячишки раз в месяцок и гут)))

а я нет(((( в смысле там где то в пиндостане на демке вам всё на блюдечке.... (наивные)
 
stranger:
Учитель, не повлияла ли пещерная темнота на Ваше зрение? 
долл/франк будет падать - не буду распылятся. (но Ваше предложение продать чиф - очень запутанно - налички нет((()
 
Ishim:
а я нет(((( в смысле там где то в пиндостане на демке вам всё на блюдечке.... (наивные)
Игорь, так Вы в принципе отрицаете реальность реала? )))
