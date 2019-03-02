FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 136
ого..
Даже так...
Спасибо !
угу, процесс идет. тока цена стоит...
ну.. кто ж покупает ? вопрос -влпросов..
пришёл друг, которого с первого января не видел... коньяк, пошёл он за новой порцией... жизнь прекрасна...
вспомнили всех ког имели и не имели..
это шутка ? или реально будут ждать 0 ???
Мне кажется, что большие дядьки не делают опрометчивых шагов... или прям на открытии рынка будут покупать Еврочку ?
или как ?
Спасибо !
Я думаю с открытия дальше вверх.
Чего вы с разворотами своими, я смотрю на это как на коррекцию, и по евро и по фунту, евро 1.20-22, иожет 27, фунт пока 55-56 реально.
Подполковника на 4-ке продажи киви радуют, с какого там продажи хз.
Айдлер, нах мне голову забивать кто там и где что то держит, непроторгованное, я вижу что фунт и евру откупили и я с ними.
Спасибо)))
Вот человек изложил свою точку зрения и я с ней абсолютно согласен
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/294049
А то откроешь сделку на пару фигур и уже крики - нах ты, это не разворот))))
Ты скажи куда это канадец намылился, а то помнится Илья его так активно и с надеждой солил, а он ни как не солится, но уровень на котором сейчас встал, интересный конечно, если на месяцах посмотреть
Ну да. Если его пробьет, то далеко вверх. Я не знаю что куда пойдет, поэтому и торгую то что вижу, фигура, две, три, редко больше)