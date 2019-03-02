FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1193

iIDLERr:
эавязл торговать. чойто амеры притихли. пади, уверх погонят неподецки
идеалка=) байщики вверху, сэльщики внизу=))
 
не думал, что прям в понедельник... а они есть...
 
дык ща поздно - никто не поверит.
 
ну во. а то я не знал
 
iIDLERr:
красные дельты в природе существуют? о, как ща..... 
Это я просто так обозвал, хотя нет, это и есть дельта, самая что ни на есть натуральная)
ну вот.. ещё одной норм конторой стало меньше

Уважаемый клиент,

Компания Forex4you сообщает о прекращении предоставления услуги перевода средств между Личными Кабинетами клиентов. Опция перевода со счета на счета в рамках одного Личного Кабинета сохраняется без изменений.

С уважением,
Ваша команда Forex4you 

 
движение уверх было поддержено объемом. это  фигня. мы с утра катились на объеме. но дол...в внизу очень много. их остопят, полюбасу. Стрэнж притащил кучу бычар (нафига). и так хорошо жилось. пусть разбирается со своими девахами, я в лифте.
 

попутоколить спозаранку...


 
Lesorub:

попутоколить спозаранку...


Я аж прозрел .... 
 
рано, в 10.00 по терминалу будет прозрение...
