wild_hedgehog:

прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор  с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.

Спасибо.

на форексе нет никаких плохих примет. скупой расчет тока
 
stranger:

Как я мог то?(((

В бу луни +. 

ну и молодец, ладно пойду drom.ru листать. 
 
_new-rena:
Плохие приметы есть и самая плохая из них кому то что то доказывать. Демщики - значит демщики, пусть спит спокойно)))))
Ishim:
главное статистика - положительная. 
прокатит, если без реинвеста. с реинвестом - исключительно положительная статистика. (разница такая))))
stranger:
я лично не брезгую пока демой, но и на реал ужо как два дня запрыгнул)))

ну не самая ли лучшая сказочка на ночь? ))

 
_new-rena:
на форексе нет никаких плохих примет. скупой расчет тока
у меня так не выходит, при виде минусов на счету  верю и в ети и в духов ))
 
_new-rena:
я лично не брезгую пока демой, но и на реал ужо как два дня запрыгнул)))
Не, если проверить какую-нибудь мыслю, то да, не на реале же эксперименты проводить)
 
stranger:
Плохие приметы есть и самая плохая из них кому то что то доказывать. Демщики - значит демщики, пусть спит спокойно)))))
+100500
wild_hedgehog:
у меня так не выходит, при виде минусов на счету  верю и в ети и в духов ))

дак они всегда присутствуют,  в самом начале это просто разница аск/бид))) обычный спред, какие уж там ... они вообще не причем. а если нет 100%-го варианта, а торговать надо, тогда и минус тоже будет.

на форе - главное отключить человеческий фактор и понять, что деньги пахнут и запах распространяется на всех, кто рядом. отсюда всё и вытекает. так что - тока расчёт и не боле)

 
_new-rena:

я не про минус в ордере
