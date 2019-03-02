FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 266
прошу прощения, боюсь быть высмеян, но верю в плохие приметы, С Вашего позволения отвечать не буду, "догадайся мол сама". Последняя спор с писькомером и хвастаньем закончилась минус 800 на счету.
Спасибо.
Как я мог то?(((
В бу луни +.
на форексе нет никаких плохих примет. скупой расчет
главное статистика - положительная.
Плохие приметы есть и самая плохая из них кому то что то доказывать. Демщики - значит демщики, пусть спит спокойно)))))
я лично не брезгую пока демой, но и на реал ужо как два дня запрыгнул)))
ну не самая ли лучшая сказочка на ночь? ))
у меня так не выходит, при виде минусов на счету верю и в ети и в духов ))
дак они всегда присутствуют, в самом начале это просто разница аск/бид))) обычный спред, какие уж там ... они вообще не причем. а если нет 100%-го варианта, а торговать надо, тогда и минус тоже будет.
на форе - главное отключить человеческий фактор и понять, что деньги пахнут и запах распространяется на всех, кто рядом. отсюда всё и вытекает. так что - тока расчёт и не боле)
