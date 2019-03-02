FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 250

stranger:
Я просто вижу что начали проявлять хороший интерес к уровням 1.09-1.10. Здоровый такой интерес, с энтузиазьмом))))
кинут  и  этих .
На фьючах потеряют, на  опцах заработают .
Казино работает.
 
tuma88:
Кинут покупателей.
 
Ну что, заканчиваем ковыряться в носу, наводим порядок, готовимся, завтра прийдет ОН)))
 
stranger:
   я уже бутылки вынес... :-)))
 
zoritch:
Молодец, пойди умойся, причешись и сиди жди))))
 

Картинка по фунту

 

stranger:

Картинка по фунту

 

А цели 50/50 или зеленые вероятность больше, висит селл в плюсе, думаю куда профит воткнуть ?
всё шумаите, ык =)
 
stranger:
stranger:
прекрасно. вот смотрю на ЕГО счётик. видимо придумал чо та, дело поправляется, расскажет, преподаст урок, так сказать))))
