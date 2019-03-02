FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 250
Я просто вижу что начали проявлять хороший интерес к уровням 1.09-1.10. Здоровый такой интерес, с энтузиазьмом))))
На фьючах потеряют, на опцах заработают .
Казино работает.
кинут и этих .
Ну что, заканчиваем ковыряться в носу, наводим порядок, готовимся, завтра прийдет ОН)))
я уже бутылки вынес... :-)))
Картинка по фунту
Молодец, пойди умойся, причешись и сиди жди))))
Ну что, заканчиваем ковыряться в носу, наводим порядок, готовимся, завтра прийдет ОН)))