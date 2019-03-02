FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 125

Myth63:
а чаго там??? влом по горам лазить =)

"от 1.15 хорошая коррекция будет ))))"

 

[Удален]  
stranger:

картина маслом....

даааа, ничему его ученики ЕГО не учат...

[Удален]  
stranger:

+- километр???
[Удален]  
как и обещал https://www.mql5.com/ru/signals/77819
[Удален]  
Myth63:
Роман, а это сигналы с ветки будут или твои собственные, напомни плиз, как ты задумывал?
 

Будем посмотреть)

Самое странное,что у Учителя тоже бай где то от 1.18,наводит на мысли))) 

 

 
DJDJ22, ОН практик-экскрементатор)))
[Удален]  
Myth63:
давно бы так
[Удален]  
new-rena:
Роман, а это сигналы с ветки будут или твои собственные, напомни плиз, как ты задумывал?

это только по одной из стратегий. недельный канал

так как не могу выложить прямую ссылку на мониторинг на MyFXBook попробуйте так  ht tp://;

 

http://inosmi.ru/world/20150109/225411595.html

Интересный взгляд. 

"С точки зрения г-на Сороса, это стало доказательством того, что западные лидеры не поняли намерение России подорвать основы Евросоюза. Россия пытается настроить страны этого блока друг против друга, поддерживая европейских националистов и используя экспорт газа в качестве рычага давления. «Евросоюз распадается, — сказал он. — Россия предлагает альтернативный взгляд на мир — это скорее сила, чем диктатура закона».


Читать далее: /go?link=http://inosmi.ru/world/20150109/225411595.html[hash]ixzz3OLmEDPhz 

Follow us: @inosmi on Twitter | InoSMI on Facebook

