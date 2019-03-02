FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 249
А чем интересен 1,165?
Да абсолютно ничем))) Тоже хотел спросить что будет если "пробьем")
прошлой корекцией этот уровень сутки бомбили
По моему его никто даже не заметил)
1.18 будет
Рубль будет по 60.
Смысл примерно тот же.
То есть, никакого.
ну это тоже самое когда вы говорите обьемы - мог бы сказать что этого никто не заметил, но это ваше мнение , вы так работаете и это мнение я уважаю, могу прислушиваться или нет, но говорить что это мнение ниочем - никогда не буду.
Спасибо.
Ну, если дневная свеча открылась на 1789, а закрылась на 1629, то чтоза уровень 1650?
Спасибо)
Мнение говорить надо.
Если вот это внутридневной уровень так видно.
мнение как раз я высказал, у меня нет ни прог ни индюков. доказывать мнение - ну так тут никто ничего не пытается доказать и навязать
Так и это не прога и не индюк.
Ну, не вижу я уровня на 1650, так что?)))
ну будем считать что я себе провел горизонтальную линию в произвольном месте (случайно им оказалось 1.16456 ) и считаю что это уровень. Прошу прощения, внутридневные уровни мне тоже ниочем не говорят, так уж вышло. Я же могу ошибаться, за что и расплачусь лосями ))
Даже аву сменю пока не зафиксирую прибыль ))
А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))
Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул.
У меня туда ничё не кажет.