Luckhuman:
А чем интересен 1,165?
прошлой корекцией этот уровень сутки бомбили
 
stranger:
Да абсолютно ничем))) Тоже хотел спросить что будет если "пробьем")
1.18 будет
 
wild_hedgehog:
прошлой корекцией этот уровень сутки бомбили

По моему его никто даже не заметил)

 

 
wild_hedgehog:
1.18 будет

Рубль будет по 60.

Смысл примерно тот же.

То есть, никакого. 

 
stranger:

По моему его никто даже не заметил)

 

ну это тоже самое когда вы говорите обьемы - мог бы сказать что этого никто не заметил, но это ваше мнение , вы так работаете и это мнение я уважаю, могу прислушиваться или нет, но говорить что это мнение ниочем - никогда не буду.

Спасибо.

 
wild_hedgehog:

ну это тоже самое когда вы говорите обьемы - мог бы сказать что этого никто не заметил, но это ваше мнение , вы так работаете и это мнение я уважаю, могу прислушиваться или нет, но говорить что это мнение ниочем - никогда не буду.

Спасибо.

Ну, если дневная свеча открылась на 1789, а закрылась на 1629, то чтоза уровень 1650?

Спасибо)

Мнение говорить надо. 

Если вот это внутридневной уровень так видно.

 

 
stranger:

Ну, если дневная свеча открылась на 1789, а закрылась на 1629, то чтоза уровень 1650?

Спасибо)

Мнение говорить надо. 

Если вот это внутридневной уровень так видно.

 

 мнение как раз я высказал, у меня нет ни прог ни индюков. доказывать мнение - ну так тут никто ничего не пытается доказать и навязать
 
wild_hedgehog:
 мнение как раз я высказал, у меня нет ни прог ни индюков. доказывать мнение - ну так тут никто ничего не пытается доказать и навязать

Так и это не прога и не индюк.
Ну, не вижу я уровня на 1650, так что?)))

 
stranger:

Так и это не прога и не индюк.
Ну, не вижу я уровня на 1650, так что?)))

ну будем считать что я себе провел горизонтальную линию в произвольном месте (случайно им оказалось 1.16456 ) и считаю что это уровень. Прошу прощения, внутридневные уровни мне тоже ниочем не говорят, так уж вышло. Я же могу ошибаться, за что и расплачусь лосями ))

Даже аву сменю пока не зафиксирую прибыль ))

 
stranger:

А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))

Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул. 

шутишь что-ли ?

У меня  туда  ничё не кажет.
