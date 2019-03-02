FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1191

Ishim:
вы с вашим челом и с опционами пойдёте лесом - выберут момент и кинут...

обязательно...

как ща кинут байщиков по евре и фунту...

 

А по фунту картина вообще интересная, ближайшие сопротивления и куда накидывают.

 

Илья, вас уже кинули и забыли, а вы с Учителем все рассуждаете) 

 
stranger:

Да не плачь, сыну, вот твоя евра на текущий момент))))

 

Но тащить будут на 10 с половиной. 

моя евра твоя евра - чистый бред у вас тут. (с еврой разобрались уже... слилась... - из ниже паритета пойдёт на 1.10 а может и выше)
 
Ishim:
моя евра твоя евра - чистый бред у вас тут. (с еврой разобрались уже... слилась... - из ниже паритета пойдёт на 1.10 а может и выше)
Шо? Слился уже? Шо ж ты так, Сеня?(((
 
stranger:

А по фунту картина вообще интересная, ближайшие сопротивления и куда накидывают.

 

Илья, вас уже кинули и забыли, а вы с Учителем все рассуждаете) 

мы уже зафиксились и с интересом смотрим по сторонам )))) это ещё что за портянки? (стейт давай! давай хоть демо сделок на 50 - изучать будем!)
 
Изучай кнопку "Пополнить счет"))) Та ты так не переживай, наш Сеня тоже слился))))
 
stranger:
Шо? Слился уже? Шо ж ты так, Сеня?(((
всё ты переворачиваешь - бычки ушли говорю до лучших времён. (всё ты пытаешься меня обсуждать - не переходим на личности - тем более я тебя не вижу (0) и разговора не получится). Интересно где Юрченко со 100% сигналами? (1,5 штуки видали)
 
stranger:
Изучай кнопку "Пополнить счет"))) Та ты так не переживай, наш Сеня тоже слился))))
сеня в смысле кролик ваш?  (портянки это вчерашний интрадей - вас там не було увы, а сегодня его выкинули за ненадобностью)
 
Ishim:
сеня в смысле кролик ваш?
Так один он у нас такой, долб..., нехороший)))))
 
Дааааа, кидают покупателей целый день, медведы жируют)))))))
