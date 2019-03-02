FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы с вашим челом и с опционами пойдёте лесом - выберут момент и кинут...
обязательно...
как ща кинут байщиков по евре и фунту...
А по фунту картина вообще интересная, ближайшие сопротивления и куда накидывают.
Илья, вас уже кинули и забыли, а вы с Учителем все рассуждаете)
Да не плачь, сыну, вот твоя евра на текущий момент))))
Но тащить будут на 10 с половиной.
моя евра твоя евра - чистый бред у вас тут. (с еврой разобрались уже... слилась... - из ниже паритета пойдёт на 1.10 а может и выше)
А по фунту картина вообще интересная, ближайшие сопротивления и куда накидывают.
Илья, вас уже кинули и забыли, а вы с Учителем все рассуждаете)
Шо? Слился уже? Шо ж ты так, Сеня?(((
Изучай кнопку "Пополнить счет"))) Та ты так не переживай, наш Сеня тоже слился))))
сеня в смысле кролик ваш?