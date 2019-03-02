FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 124

Новый комментарий
 
_new-rena:
да не читал я его никогда. ни о том я.
Не, ну тогда расписывайте. Я то на каникулах... и воопще. Джина мне нравится. Только кругами идёт. А так нормально.
 
Silent:
Не, ну тогда расписывайте. Я то на каникулах... и вОна оопще. Джина мне нравится. Только кругами идёт. А так нормально.
Она как раз напрямик - растет купила и все,продавать не любила)
 
stranger:
Она как раз напрямик - растет купила и все,продавать не любила)

Это всё из-за вас, если чо.

Чо грузим новичков? Не, БабаЯга против...

 
Silent:

Это всё из-за вас, если чо.

Чо грузим новичков? Не, БабаЯга против...

Чего грузим, я затарился и ковыряюсь в носу)))

А Сенсей то онлайн и молчит соб..., нехороший человек))) 

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-14 

ОН снизошел))):

"До 20.01 - ни за что (((, (я подумаю... без вас спокойнее)

Прогнозы от Ишима.
Прогнозы от Ишима.
  • 2014.10.29
  • forum.alpari.com
Собрал лосей, понял что не прав. Бакс свое отрос, все в старое русло, бакс вниз, все что против вверх.
[Удален]  
всё шумите? =)
 
Myth63:
всё шумите? =)
Иди в горную пещеру и поклонись Учителю)))
 
Юмористы
 

Ishim:

"увы никаких плюсиков не нашёл, да и не за что - прогноз не сработал (((, (ни за что! - талант гнобят )"

 

 

[Удален]  
stranger:
Иди в горную пещеру и поклонись Учителю)))
а чаго там??? влом по горам лазить =)
 
Да, Колдун, Учитель персонаж еще тот))))
1...117118119120121122123124125126127128129130131...2119
Новый комментарий