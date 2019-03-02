FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1190

iIDLERr:
я мучусь тем, что мне забавно. назови это творчеством ))

Поначалу да, а потом напрягает) Творчество)

 

 
Lesorub:
давайте, скажу цивильный вход на долго по любой паре...
евру давай !
 
Lesorub:

вот ауди жду вниз...

или до 8024 протянут    

А нах ты его продал, вот отсюда может быть откат, а так цели около 80, пока что, завтра будут выше.

 

 
Ishim:
На евру тебе давал ссылку, там человек цифры конкретные написал и сказал, что продавать нех, что тебе еще дать, нема больше ничего)))
 
Ishim:
евру давай !

по ней уже поздно тыркаться...


 
stranger:
На евру тебе давал ссылку, там человек цифры конкретные написал и сказал, что продавать нех, что тебе еще дать, нема больше ничего)))
от тебя ничо не надо (потомучто там нет ничо ) Илье написал. (бесцельные блохоловы)
 
Lesorub:

по ней уже поздно тыркаться...


речь шла о долгосроке )))) (евру можешь продать) тебе могу показать пару какую нить? (на Д1)
 
stranger:
вы с вашим челом и с опционами пойдёте лесом - выберут момент и кинут...
 
Ishim:
от тебя ничо не надо (потомучто там нет ничо ) Илье написал. (бесцельные блохоловы)

Да не плачь, сыну, вот твоя евра на текущий момент))))

 

Но тащить будут на 10 с половиной. 

 
Ishim:
вы с вашим челом и с опционами пойдёте лесом - выберут момент и кинут...
Да я смотрю что вас то кидают как попало и где попало, ничего не выбирая)))))))))))))))))))))))))))))
