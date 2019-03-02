FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1190
я мучусь тем, что мне забавно. назови это творчеством ))
Поначалу да, а потом напрягает) Творчество)
давайте, скажу цивильный вход на долго по любой паре...
вот ауди жду вниз...
или до 8024 протянут
А нах ты его продал, вот отсюда может быть откат, а так цели около 80, пока что, завтра будут выше.
евру давай !
по ней уже поздно тыркаться...
На евру тебе давал ссылку, там человек цифры конкретные написал и сказал, что продавать нех, что тебе еще дать, нема больше ничего)))
по ней уже поздно тыркаться...
от тебя ничо не надо (потомучто там нет ничо ) Илье написал. (бесцельные блохоловы)
Да не плачь, сыну, вот твоя евра на текущий момент))))
Но тащить будут на 10 с половиной.
вы с вашим челом и с опционами пойдёте лесом - выберут момент и кинут...