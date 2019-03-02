FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 247
Это если внезапно исчезнувший список по парам разбить, то будут твои покупки-продажи?)
GBPCAD ток вижу
Все что плохо лежит)))
Как по мне так, лучше торговать наоборот,- то что хорошо лежит
ниче там не понимаю, по простому можно сказать? я видимо туповат ))
Спасибо.
Там, правда, может быть не понятно. NzdUsd Limit от 0,7835-45
В каком-то смысле уже пропущен ((.
там стоит с 16-го числа сел лимит, не думаю что там появимся в ближайшее время. Я говорил про сегодняшнюю позицию.
я не пойму мы щас в 78000 уперлись из-за числа или выше лимитчик, или мне просто глюкает
Если дойдет и пойдет?)
82 там максимум, я продал 12 минут назад.
Стренж не спеши, там вариант на пробой вверх:
как то так,
всем спасибо за внимание...
А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))
Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул.
А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))