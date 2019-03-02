FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 247

Olegts:
Это если внезапно исчезнувший список по парам разбить, то будут твои покупки-продажи?) 
Не, это чтобы случайно против ветра не ...)))
 
wild_hedgehog:
GBPCAD ток вижу
Там сообщение ночью с табличкой.
 
stranger:

Все что плохо лежит)))

Как по мне так, лучше торговать наоборот,- то что хорошо лежит )))
 
Luckhuman:
Как по мне так, лучше торговать наоборот,- то что хорошо лежит

ниче там не понимаю, по простому можно сказать? я видимо туповат ))

Спасибо.

 
wild_hedgehog:

ниче там не понимаю, по простому можно сказать? я видимо туповат ))

Спасибо.

Там, правда, может быть не понятно. NzdUsd Limit от 0,7835-45

В каком-то смысле уже пропущен ((.  

 
Luckhuman:

Там, правда, может быть не понятно. NzdUsd Limit от 0,7835-45

В каком-то смысле уже пропущен ((.  

там стоит с 16-го числа сел лимит, не думаю что там появимся в ближайшее время. Я говорил про сегодняшнюю позицию.

я не пойму мы щас в 78000 уперлись из-за числа или выше лимитчик, или мне просто глюкает

 
stranger:

Если дойдет и пойдет?)

82 там максимум, я продал 12 минут назад. 

Стренж не спеши, там вариант на пробой вверх:

как то так,

всем спасибо за внимание...

 
SEVER11:

Стренж не спеши, там вариант на пробой вверх:


Да почти сразу и вышибло.
 

А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))

Сенсей, кстати, памм на 5% подтянул. 

stranger:
А с чего все вдруг кинулись евру покупать?))) Ниже 1.10 прогуляться не хотите?)))
А кто её бросился покупать ? Коррекция 100пп не первый раз, а потом в путь)
