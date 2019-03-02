FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 123

_new-rena:
да я про Ганна...

Стоп. .. А не про Эмму/Евгению/етск...? жаль...

У Ганна всё просто. Начать с даты своего рождения.

 

Я нашел ЕГО)

Собрал лосей, понял что не прав. Бакс свое отрос, все в старое русло, бакс вниз, все что против вверх.
 
И все, дальше никто не знает)))))
 

Это Учитель на НГ изобразил)

 

да не читал я его никогда. ни о том я.
stranger:

Думаешь вверх пойдет? Не думаю.

Я вон на Илью смотрю и плачу, взялся ауди продавать, киви не идет)))) 

по евре байка, по киви и ауди - тоже...
stranger:

Это Учитель на НГ изобразил)

на 2016-ый? Оооо! Это ОН тока такое может....
 
_new-rena:
по евре байка, по киви и ауди - тоже...
Да, евру считай с самого донышка зацепил, теперь забываю о ней надолго, пусть висит)
 
Дык, пусть учатся, не вопрос.
 
Учиться можно у кого то кто знает, а не знает то никто)))
