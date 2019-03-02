FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 122

Колдун, и я пятерку дал бы, будем рассматривать как благотворительность)))
 
А как же Учитель, ему же уже вряд ли кто даст... 
 
stranger:
А как же Учитель, ему же уже вряд ли кто даст... 
САМ СЕБЕ давать будет. )))
 
tol64:
САМ СЕБЕ давать будет. )))
Так это же памм)))
 
Илья, купи киви и забудь, это надолго)
 
Колдун, под своими даными с 4-ки заходи.
 
_new-rena:
да он попутал чо та. я вообще его в корни не перевариваю
Это просто комплексы, понять и забыть. Мало ли, евра не даёт... меня тоже на молоденьких тянет иной раз через раз, чтож теперь, франка иметь? :-)))
stranger:
Рена, ты еще лунем радуешься?)))
2015.01.09 00:57:39buy0.09usdcadm1.182420.000000.00000 1.185900.000.000.00
2015.01.09 00:57:46buy0.09usdcadm1.182480.000000.00000 1.185900.000.000.00
2015.01.09 00:57:47buy0.09usdcadm1.182510.000000.00000 1.185900.000.000.00
2015.01.09 00:57:48buy0.09usdcadm1.182480.000000.00000 1.185900.000.000.00
2015.01.09 00:57:49buy0.09usdcadm1.182470.000000.00000 1.185900.000.000.00
2015.01.09 00:57:55buy0.09usdcadm1.182480.000000.00000 1.185900.000.000.00
 
_new-rena:
Думаешь вверх пойдет? Не думаю.

Я вон на Илью смотрю и плачу, взялся ауди продавать, киви не идет)))) 

Silent:
Это просто комплексы, понять и забыть. Мало ли, евра не даёт... меня тоже на молоденьких тянет иной раз через раз, чтож теперь, франка иметь? :-)))
да я про Ганна...
