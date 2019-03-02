FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 122
А как же Учитель, ему же уже вряд ли кто даст...
САМ СЕБЕ давать будет. )))
да он попутал чо та. я вообще его в корни не перевариваю
Рена, ты еще лунем радуешься?)))
Думаешь вверх пойдет? Не думаю.
Я вон на Илью смотрю и плачу, взялся ауди продавать, киви не идет))))
Это просто комплексы, понять и забыть. Мало ли, евра не даёт... меня тоже на молоденьких тянет иной раз через раз, чтож теперь, франка иметь? :-)))