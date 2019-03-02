FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1189
Это я так шутю. ))
тогда лады...
А шо эт ты опять накалякал?)))
накаляку...
Так серьезно непонятно)
уровни, где сгинут чьи - то баи...
преимущества кд. соотнесите пост "бай" с графиком.
Поверь мне, что есть вещи получше кд, бай на 4840 не видел никто. Поэтому и считаю, что платить деньги, пусть даже чисто символические, за такую халтуру не стОит.
Так серьезно непонятно) А луня правильно.
вот ауди жду вниз...
или до 8024 протянут
давайте, скажу цивильный вход на долго по любой паре...