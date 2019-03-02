FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1189

Новый комментарий
 
tol64:
Это я так шутю. ))

тогда лады...


 
stranger:
А шо эт ты опять накалякал?)))
накаляку...
 
Lesorub:
накаляку...
Так серьезно непонятно) А луня правильно.
 
stranger:
Так серьезно непонятно)

уровни, где сгинут чьи - то баи...

ну, или селлы...

 
Lesorub:

уровни, где сгинут чьи - то баи...

ну, или селлы...

Депо там чьи то сгинут)
 
преимущества кд. соотнесите пост "бай" с графиком.
 
iIDLERr:
преимущества кд. соотнесите пост "бай" с графиком.
Поверь мне, что есть вещи получше кд, бай на 4840 не видел никто. Поэтому и считаю, что платить деньги, пусть даже чисто символические, за такую халтуру не стОит.
 
stranger:
Поверь мне, что есть вещи получше кд, бай на 4840 не видел никто. Поэтому и считаю, что платить деньги, пусть даже чисто символические, за такую халтуру не стОит.
я мучусь тем, что мне забавно. назови это творчеством ))
 
stranger:
Так серьезно непонятно) А луня правильно.

вот ауди жду вниз...

или до 8024 протянут    

 
stranger:
Поверь мне, что есть вещи получше кд, бай на 4840 не видел никто. Поэтому и считаю, что платить деньги, пусть даже чисто символические, за такую халтуру не стОит.

давайте, скажу цивильный вход на долго по любой паре...



1...118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196...2119
Новый комментарий