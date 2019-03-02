FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 242
Так хотелось бы его услышать.
вывод я уже озвучил - есть коридор и есть ракеты от его границ до середины. как уж там будет колбаситься цена - это тока дело времени и вообще не интересует.
уточненный расчет границ коридора делается по страйкам текущего квартала с учетом премий, как описано тут:
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme
Как это? Я по наивности своей думал что страйк он и есть страйк, где был там и будет. А как он еще и квартальным может быть ...
3 месяца проста под анализ попадает, это имел ввиду. сейчас январь. смотрим январь, февраль, март. квоту в казино заряжают на квартал и почему то обзывают фьючерсом (??? - сам не понял).
Так понимашь какая проблема тут нарисовалась, опционные контракты месячные ...
уточнённая граница 1,1350 )))
На марте у меня граница кажет вверх. )))
Ренчик спасибо !
ну и вот ...
Доброго времени суток всем. А кто что думает про нефть? Стоит еще входить на продажу?
не смотрю этот инструмэнт
Спасибо !
не радуйся особо. считай пока тестом.