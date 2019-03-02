FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 242

stranger:
Так хотелось бы его услышать.

вывод я уже озвучил - есть коридор и есть ракеты от его границ до середины. как уж там будет колбаситься цена - это тока дело времени и вообще не интересует.

уточненный расчет границ коридора делается по страйкам текущего квартала с учетом премий, как описано тут:

http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme

Доброго времени суток всем. А кто что думает про нефть? Стоит еще входить на продажу?
 
Как это? Я по наивности своей думал что страйк он и есть страйк, где был там и будет. А как он еще и квартальным может быть ... 
3 месяца проста под анализ попадает, это имел ввиду. сейчас январь. смотрим январь, февраль, март - страйки и премии, совместно. квоту в казино заряжают на квартал и почему то обзывают фьючерсом (??? - тоже вопрос, сам не въехал...).
 
Так понимашь какая проблема тут нарисовалась, опционные контракты месячные ...
stranger:
Так понимашь какая проблема тут нарисовалась, опционные контракты месячные ...
тоже череп сломал. а лимиты квартальные. так что подряжаться лучше со сделками на квартал. хоть и месячные, но разрулят всё равно за три, если путы и коллы выдержат стока. не выдержат - казино в экстазе.
 
ну и  вот ...
уточнённая граница 1,1350 )))
На марте  у меня   граница кажет вверх. )))

Ренчик  спасибо !
не радуйся особо. считай пока тестом.
 
d.orlov:
Доброго времени суток всем. А кто что думает про нефть? Стоит еще входить на продажу?
Приветик !
не смотрю этот инструмэнт
Спасибо !
 
_new-rena:
не радуйся особо. считай пока тестом.
тест  уже пройден когда были на 1,39 )))
