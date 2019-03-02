FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 243

_new-rena:
не радуйся особо. считай пока тестом.
1,1350 попадает  в  границы  квоты в казино .)))
Спасибо !
 
 Есть ли гарантия , что эта граница не изменится)))
   
JUN 2015   1.2003 / 1.1203


tuma88:
до туда сначала нужно дойти, хотя бы близко)))), там еще глянешь. говорю же - тест на пару-тройку месяцев.

к тому времени помнить то что тут написано будут уже не многие, потому и написал не парясь.

 
вот ещё вариант
1,1215
Тума, проверить пока не могу. Это не слабая работа. Доделаю программу, вот она пускай и посчитает. Вероятно, что этот расчет даст только сигнал для открытия первых ордеров.
 
   чё вы тут каждый день курите ?
 

Открываю центовый счет для теста следующей идеи - следовать за ценой. Пока нет статистики не критикуйте число торгуемых инструментов=). 

 Теоретическая просадка входа по всем инструментам предполагается до 20%. На практике предполагаю видеть - 5-10%. Цели отображать пока не буду - они предполагают отношение риска к профиту как 1 к 5 (TP/SL=5/1). Вход в полночь(конец суток либо их начало). Желтая клетка - вхожу на развороте цены. В знаке цены будет отображено направление сделки.

 

Спасибо 

(Пары с франком отмеченые красным - рассчетный стоп,- сверхвысокий, после "/" - значение на 2015-01-15) 

 
   да не вопрос... пожалуйста... :-)))
тоже спрашивал, не говорят((

плющит аж ногти на ногах трусятся :-))) 

новую торговлю трём)))
