FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 243
не радуйся особо. считай пока тестом.
Спасибо !
до туда сначала нужно дойти, хотя бы близко)))), там еще глянешь. говорю же - тест на пару-тройку месяцев.
к тому времени помнить то что тут написано будут уже не многие, потому и написал не парясь.
1,1215
вот ещё вариант
Тума, проверить пока не могу. Это не слабая работа. Доделаю программу, вот она пускай и посчитает. Вероятно, что этот расчет даст только сигнал для открытия первых ордеров.
Открываю центовый счет для теста следующей идеи - следовать за ценой. Пока нет статистики не критикуйте число торгуемых инструментов=).
Теоретическая просадка входа по всем инструментам предполагается до 20%. На практике предполагаю видеть - 5-10%. Цели отображать пока не буду - они предполагают отношение риска к профиту как 1 к 5 (TP/SL=5/1). Вход в полночь(конец суток либо их начало). Желтая клетка - вхожу на развороте цены. В знаке цены будет отображено направление сделки.
Спасибо
(Пары с франком отмеченые красным - рассчетный стоп,- сверхвысокий, после "/" - значение на 2015-01-15)
Спасибо
