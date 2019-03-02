FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все на колени )))
Точно, а я сразу имя управляющего и не заметил))))))))))))))))))))))))
"
Внимание!
что случилось о милейший?
За Эмку )))
тоды во:
http://www.youtube.com/watch?v=gv2AiQ9WfF4
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page43
)))
тоды во:
http://www.youtube.com/watch?v=gv2AiQ9WfF4
... плАчу ... какими интересными путями идут...