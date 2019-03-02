FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 121

Вот так как евро люблю брать, схватил и гоу)))
 
Все на колени )))
artikul:
Все на колени )))
что случилось, о милейший?
 

Точно, а я сразу имя управляющего и не заметил))))))))))))))))))))))))

"

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -7.3%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -7.3%
_new-rena:
что случилось о милейший?
За Эмку )))
artikul:
За Эмку )))

тоды во:

http://www.youtube.com/watch?v=gv2AiQ9WfF4

stranger:

https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page43

))) 

... плАчу ... какими интересными  путями идут...
 
_new-rena:

тоды во:

http://www.youtube.com/watch?v=gv2AiQ9WfF4

 
Рена, ты еще лунем радуешься?)))
Silent:
... плАчу ... какими интересными  путями идут...
да он попутал чо та. я вообще его в корни не перевариваю
