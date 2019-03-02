FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1188
Я все больше убеждаюсь в том что внутридневная торговля бестолковейшее занятие с выхлопом меньше чем у краткосрока и среднесрока, поэтому не вижу особого смысла над этим работать серьезно.
Но это на любителя, каждому свое.
не хочу выпендриваться. а как на этой платформе личку пишут?
бай
Да есть у мну бай)
Главное что палки вверх. ;))
уверены?
я по понедельникам очень подвижен
Здесь и сейчас я говорить зарекся, сразу умничания начинаются)
уверены?
уверены?