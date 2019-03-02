FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1188

Новый комментарий
 
stranger:

Я все больше убеждаюсь в том что внутридневная торговля бестолковейшее занятие с выхлопом меньше чем у краткосрока и среднесрока, поэтому не вижу особого смысла над этим работать серьезно.

Но это на любителя, каждому свое. 

не хочу выпендриваться. а как на этой платформе личку пишут?
 
iIDLERr:
не хочу выпендриваться. а как на этой платформе личку пишут?
Также как и на 4-ке. Во второй половине прошлой недели показывал результаты торгов интрадей, по 200$+- до обеда, так вот я это выхлопом не считаю.
 
бай
 
iIDLERr:
бай
Да есть у мну бай)
 
stranger:
Да есть у мну бай)
это было здесь и сейчас.
 
я по понедельникам очень подвижен
 
tol64:
Главное что палки вверх. ;))

уверены?


 
iIDLERr:
я по понедельникам очень подвижен

Здесь и сейчас я говорить зарекся, сразу умничания начинаются) 

 
Lesorub:

уверены?

Это я так шутю. ))
 
Lesorub:

уверены?


А шо эт ты опять накалякал?)))
1...118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195...2119
Новый комментарий