FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1074
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И что там видно?)
Понимание прийдет, как я понял, из разглядывания черточек на графике?)))))))))))))
луня продали, енку продали?
че по ним скажут колопуты?
так и на ваших снимках: казнить нельзя помиловать...
черточки:
ну и евра...
развернут?
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&viewfull=1#post12238760
А у вас да, конкретики ноль, я купил фунт, потому что хз почему))))
"хватит мямлить, как по мне..."
все предельно ясно, ТР 5397
палки не врут...
"хватит мямлить, как по мне..."
все предельно ясно, ТР 5397
палки не врут...
Гы-гы
Я в ващей с Учителем "торговле" смысла вообще не вижу, какие там нах 53, вы через фигуру максимум закроетесь и будете Кукла кормить)))) Последние полторы недели хоть поржал, покупки каждый день, как там баи от 49 поживают?))))
А вместо того, чтобы мямлить про 53 целую неделю, можно было за это время на продажах взять как минимум три фигуры.
ладно, бестолковый разговор получается...
наверно, лучше в колопутной ветке это мракобесие демонстрировать
отделить мухов от котлетов...
ладно, бестолковый разговор получается...
наверно, лучше в колопутной ветке это мракобесие демонстрировать
отделить мухов от котлетов...
Я две недели продаю, вы две недели покупаете, согласен, толку ноль, мечтайте дальше.)
надеюсь, продажи закрыли?
боюсь, повторится история 57 года...
И что там видно?)
Понимание прийдет, как я понял, из разглядывания черточек на графике?)))))))))))))
"Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?..."
Да х.з. что с ним делать, а может всё таки вопрос в том чьи это чёрточки ))))) (откат не сработал как всегда)
С покупок была хорошая прибыль, показывал. А продажи от 5261 не закрывал еще. Я ж не буду как вы по полю гонять из-за того, что что то померещилось))))
Ребята, у вас проблема в том, что вы даже себе объяснить не можете почему вы здесь покупаете или продаете, поэтому говорить то не о чем.
Короче, думайте, я курю, сделки выкладывать в риэлтайм не буду, строго постфактум, не потому что боюсь кого то, а потому чтоб за мной не бегали)))
Ну, вот и картинки, цели у 45, а зоны коррекции думаю видно
Стренж, вот ты мне обьясни.
В чем принципиальная разница между твоим полотном с опционами и моим (да и ты сам раньше такие же рисовал):
Те же зоны коррекции, только голову забивать не надо циферками)))