stranger:

И что там видно?)

Понимание прийдет, как я понял, из разглядывания черточек на графике?))))))))))))) 

луня продали, енку продали?

че по ним скажут колопуты?


так и на ваших снимках: казнить нельзя помиловать...

черточки:


 

ну и евра...

развернут?


 
http://ruforum.mt5.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=12238760&amp;viewfull=1#post12238760

А у вас да, конкретики ноль, я купил фунт, потому что хз почему)))) 

"хватит мямлить, как по мне..."

 все предельно ясно, ТР 5397

палки не врут...

 
Гы-гы

Я в ващей с Учителем "торговле" смысла вообще не вижу, какие там нах 53, вы через фигуру максимум закроетесь и будете Кукла кормить)))) Последние полторы недели хоть поржал, покупки каждый день, как там баи от 49 поживают?))))

А вместо того, чтобы мямлить про 53 целую неделю, можно было за это время на продажах взять как минимум три фигуры.

 

ладно, бестолковый разговор получается...

наверно, лучше в колопутной ветке это мракобесие демонстрировать

отделить мухов от котлетов...

 
Я две недели продаю, вы две недели покупаете, согласен, толку ноль, мечтайте дальше.)
 
Я две недели продаю, вы две недели покупаете, согласен, толку ноль, мечтайте дальше.)

надеюсь, продажи закрыли?

боюсь, повторится история 57 года...

 
"Учитель, извините тупого, что делать с этим Вашим прогнозом?..."

 

Да х.з. что с ним делать,  а может всё таки вопрос в том чьи это чёрточки ))))) (откат не сработал как всегда)

 
stranger:

С покупок была хорошая прибыль, показывал. А продажи от 5261 не закрывал еще. Я ж не буду как вы по полю гонять из-за того, что что то померещилось))))

Ребята, у вас проблема в том, что вы даже себе объяснить не можете почему вы здесь покупаете или продаете, поэтому говорить то не о чем. 

Короче, думайте, я курю, сделки выкладывать в риэлтайм не буду, строго постфактум, не потому что боюсь кого то, а потому чтоб за мной не бегали))) 

 

буду заходить поржать ))))
 
Ну, вот и картинки, цели у 45, а зоны коррекции думаю видно

 

 

Стренж, вот ты мне обьясни. 

В чем принципиальная разница между твоим полотном с опционами и моим (да и ты сам раньше такие же рисовал):

 

Те же зоны коррекции, только голову забивать не надо циферками))) 

