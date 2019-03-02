FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 15
USD/JPY Buy Тейк: 121.43 Стоп: 119.69
Вчера вошел в сделку на покупку USD/JPY как считаете продолжится рост?)
У Меня ордера висят на кроссе NZDCHF,соответственно,смотрю и мажоры-родители..........с киви полегче,а у чифа уровень/сопротивление нахожу только на неделе в 2010 году,30-тью пп выше.
делится на чиф... смотрим еврика... куда он, в обратку - чиф.
итог - еврик падает, чиф растет, кросс падает и наоборот... киви там по стольку - по скольку.
торгуй мажоров, спред меньше)))
а почему еврик.............а киви где?
Подумываю,но кроссы спокойней.............мажоры активней,видно даже невооружённым глазом........соответственно и кинуть могут быстрее и дальше.......короче, думаю.
ок. в мажорах главное - доллар. смотри индекс бакса - это лучший индюк для мажоров.
наиболее реальный непокоренный пока что прогноз - 120,52.
121,20 такой прогноз тоже есть, но т.к. далеко - время и понедельник покажет...
