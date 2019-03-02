FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 15

USD/JPY Buy Тейк: 121.43 Стоп: 119.69

 

Вчера вошел в сделку на покупку USD/JPY как считаете продолжится рост?)  

gnawingmarket:
У Меня ордера висят на кроссе NZDCHF,соответственно,смотрю и мажоры-родители..........с киви полегче,а у чифа уровень/сопротивление нахожу только на неделе в 2010 году,30-тью пп выше.

делится на чиф... смотрим еврика... куда он, в обратку - чиф.

итог - еврик падает, чиф растет, кросс падает и наоборот... киви там по стольку - по скольку. 

торгуй мажоров, спред меньше)))

 
а почему еврик.............а киви где?
gnawingmarket:
а почему еврик.............а киви где?
киви в кроссе - ни о чем. главно - на чо делится.
 
Подумываю,но кроссы спокойней.............мажоры активней,видно даже невооружённым глазом........соответственно и кинуть могут быстрее и дальше.......короче, думаю.
gnawingmarket:
Подумываю,но кроссы спокойней.............мажоры активней,видно даже невооружённым глазом........соответственно и кинуть могут быстрее и дальше.......короче, думаю.
ок. в мажорах главное - доллар. смотри индекс бакса - это лучший индюк для мажоров. индекс растет - то что делится на бакс - падает, а остальное растет и делов то.
 
Смотрю,конечно,но особо не греет-добавляется ещё один график на седую голову,где нужно выискивать будущее............вскрывайте с Пако мембрану котировке-должно что-то получится...........а Я буду подкидывать детские вопросы...........участников "Что? Где? Когда?" именно детские вопросы чаще заводят в тупик,а тупик-это начало выхода.
наиболее реальный непокоренный пока что прогноз - 120,52.

121,20 такой прогноз тоже есть, но т.к. далеко - время и понедельник покажет...

 
спасибо
 
