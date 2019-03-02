FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 7

_new-rena:

я бы за чиф выпил через 8 пуков)))

интересно, отпустят чифовары с привязи еврика?

Индексу еще до 92 расти. Пока туда не дошкрябает, ждать серьезную коррекцию по евро не стоит, так откаты.
stranger:
О! Последняя игрушка на локах. Тест на М1 с 1.07.14 по 31.12.14. Начальное депо 100 000.


Ей зато деньги не нужны, в смысле баланс сразу же почти в ауте, т.е. израсходован, т.е. в минусе. Работаем за счет эквити.

Ох ржака))))

_new-rena:

Любая кухня пинками погонит)))
stranger:
А мы рейтинг кухонь заделаем тоды

ЧИФ можно поздравить с паритетом !!!!!!!!!!!

stranger:
Это не я 

во тогда

http://www.youtube.com/watch?v=QVUxlZJHXwo

Михаил Звездинский - поручик Голицын (1995)
Концерт 50/35 (1995 год) 50 лет жизни и 35 лет творчества Михаил Михайлович Звездинский (настоящая фамилия Дейнекин; родился 6 марта 1945, г.Люберцы,Московск...
песня кукла

http://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc

Я Водяной, я Водяной... Песни из мультфильмов
Песни из мультфильмов. Песня водяного из мультфильма Летучий корабль. Слова Юрия Энтина, музыка Максима Дунаевского в исполнении Анатолия Папанова. Текст: Я ...
_new-rena:
121.08
цель сменилась 120.52
 
1885 Euro detected )))
 
artikul:
1885 Euro detected )))
Профессор, сходили бы на 4-ку, Колдуна позвали))) 
 
pako:

cme

call + премия

put - премия

Наоборот
