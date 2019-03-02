FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 7
я бы за чиф выпил через 8 пуков)))
интересно, отпустят чифовары с привязи еврика?
Индексу еще до 92 расти. Пока туда не дошкрябает, ждать серьезную коррекцию по евро не стоит, так откаты.
О! Последняя игрушка на локах. Тест на М1 с 1.07.14 по 31.12.14. Начальное депо 100 000.
Ей зато деньги не нужны, в смысле баланс сразу же почти в ауте, т.е. израсходован, т.е. в минусе. Работаем за счет эквити.
Ох ржака))))
))))
Любая кухня пинками погонит)))
А мы рейтинг кухонь заделаем тоды
ЧИФ можно поздравить с паритетом !!!!!!!!!!!
Это не я
во тогда
http://www.youtube.com/watch?v=QVUxlZJHXwo
песня кукла
http://www.youtube.com/watch?v=KeAph-5qSsc
121.08
1885 Euro detected )))
cme
call + премия
put - премия