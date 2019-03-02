FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 14
Чего проще? Вам надо отобразить динамику торгов в течении дня, а это изменения за предыдущий день, выраженные графически.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/options-open-interest/main.html
Хруст когда то на этой фишке платные индюки делал, вот и подумайте с Пако.
старый, я смотрю ты дед мороз прям=))
кривая штучка WebRequest в МТ4 - забивать URL надо в разрешенные (куда он полностью и не влезает и похоже работу проги под контролем хотят держать), а URL постоянно меняется. придется делать дополнительную программу на другом языке....
как вариант доработки МТ4 - это смотреть на вхождение разрешенного URL из настроек в запрашиваемый, а не проверять на полное соответствие
работает конечно если сократить URL и соответственно объем запрашиваемой инфы, но нам такое не катит...
ща сляпаю
Хорошо сказал,как щас пописать схожу.
Я так понимаю,Вы хотите вскрыть мембрану биологической клетке(котировке) и считать её код происхождения и развития........................Рена,а можно сделать прогу чтобы важные уровни рисовала в терминале с сайтов,а не из истории терминала.........ну,или выкладывала их в человеческом виде в каком-нибудь Word(e)?
дак чо и делаю. конечно можно, я уже делал такое и у pako - прога уже на выходе.
старый, я смотрю ты дед мороз прям=))
Это все в открытом доступе на мт5 уже пару лет лежит, думаешь надо кому то? Не, пара человек заимается и все, у остальных реакция - муйня все это, и так будет везде и всегда. А знаешь почему? Потому что там помозговать надо, а нах если есть одна машка, которая пересекает другую и еще куча чудоиндюков)))
последних заверните штук 10=) в архив брошу=))))
Так на базар иди, он тут рядом, там их))) Выбирай)))
Во, грааль нашел)))