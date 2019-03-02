FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1262

Lesorub:

с 7 утра UP?

ну лады, через пару часов продавать...

)

возможно. понаблюдаем.

 
_new-rena:

)

возможно. понаблюдаем.

4920 возможен лимит...

вот:


 

 

Продажу закрыл   покупку открою

 
Speculator_:

 

Продажу закрыл   покупку открою

воу воу воу, стопэ!!! че заметался то? Кукль по тебе плачет!!!
 

Борьба робота с человеком)))

 

Решил подстраховаться, выставил безубыток, в результате три сделки закрылись с небольшим профитом, но робот сказал, что я дурак, тут же открыл еще один бай и все таки заработал, несмотря на мои палки в его колеса))) 

Speculator_:

 

Продажу закрыл   покупку открою

Жадничаешь, а ведь селлки были в профите и рисовал ты прогноз правильно.

И ещё - первое что в голове появилось, то и используй, не нервничай.

Байку открыл поздновато. Теперь - вилами на воде - куда цена двинет. Понаблюдаем...

 
mmmoguschiy:
воу воу воу, стопэ!!! че заметался то? Кукль по тебе плачет!!!
Я не заметался по жадничал
_new-rena:

Жадничаешь, а ведь селлки были в профите и рисовал ты прогноз правильно.

И ещё - первое что в голове появилось, то и используй, не нервничай.

Байку открыл поздновато. Теперь - вилами на воде - куда цена двинет. Понаблюдаем...

Покупку буду минимум до поздней ночи держать. Убыток прибылью перекроется. 
 
Speculator_:

 

Продажу закрыл   покупку открою

Вот тебе и UP за чем?
 
_new-rena:
Теперь - вилами на воде - куда цена двинет. Понаблюдаем...
Васька закупился - теперь можно и вниз к 1.075-1.078
 
mmmoguschiy:
Васька закупился - теперь можно и вниз к 1.075-1.078
А га можно, у меня там, как раз не отработанные стопы стоят, можно продолжить их закрытие
