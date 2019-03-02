FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1262
с 7 утра UP?
ну лады, через пару часов продавать...
)
возможно. понаблюдаем.
возможно. понаблюдаем.
4920 возможен лимит...
вот:
Продажу закрыл покупку открою
Борьба робота с человеком)))
Решил подстраховаться, выставил безубыток, в результате три сделки закрылись с небольшим профитом, но робот сказал, что я дурак, тут же открыл еще один бай и все таки заработал, несмотря на мои палки в его колеса)))
Жадничаешь, а ведь селлки были в профите и рисовал ты прогноз правильно.
И ещё - первое что в голове появилось, то и используй, не нервничай.
Байку открыл поздновато. Теперь - вилами на воде - куда цена двинет. Понаблюдаем...
воу воу воу, стопэ!!! че заметался то? Кукль по тебе плачет!!!
Продажу закрыл покупку открою
Теперь - вилами на воде - куда цена двинет. Понаблюдаем...
Васька закупился - теперь можно и вниз к 1.075-1.078