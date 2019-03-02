FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1266

Alexey:
А чего продажа ниже покупки? Вот вы любите риск
Пока закроешь, пока откроешь, задержки по времени на команды с терминала. Рынок движется, ждать не будет.   
 
Speculator_:
Надо было отложку поставить, со стопом
 

 

Закрою продажу гляну що дальше будет 

лунтик дал дрозда))))

 
_new-rena:

дал... 


 

 

Ух Волатильность! 

 
ФРС жжет)))

я тебя поцелую, потом, если захочешь (с) 

 

Перлы один другого краше:

2015.04.08 21:21:22 *Протоколы ФРС: Эксперты ФРС отметили укрепление экономики в еврозоне, "дальнейшее замедление" в Китае и Канаде

Спекулятор, ты крут.

да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...

 
_new-rena:

да чо там . всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...

так нуно сделочку было пАказать, предостеречь - туды не ходи, сюды ходи...

дрянь движуха...


 

 

Куплю немного... 

