FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1266
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чего продажа ниже покупки? Вот вы любите риск
Пока закроешь, пока откроешь, задержки по времени на команды с терминала. Рынок движется, ждать не будет.
Закрою продажу гляну що дальше будет
лунтик дал дрозда))))
лунтик дал дрозда))))
дал...
Ух Волатильность!
Ух Волатильность!
ФРС жжет)))
я тебя поцелую, потом, если захочешь (с)
Перлы один другого краше:
2015.04.08 21:21:22 *Протоколы ФРС: Эксперты ФРС отметили укрепление экономики в еврозоне, "дальнейшее замедление" в Китае и Канаде
Ух Волатильность!
Спекулятор, ты крут.
да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...
да чо там . всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...
так нуно сделочку было пАказать, предостеречь - туды не ходи, сюды ходи...
дрянь движуха...
Куплю немного...