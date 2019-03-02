FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1263

псакнуть на шняге:


Alexey:
А га можно, у меня там, как раз не отработанные стопы стоят, можно продолжить их закрытие
в смысле? стадо лосей?
 
я б устроил ща мочилово фунтобычар...
Lesorub:
я б устроил ща мочилово фунтобычар...
рановато
 
у еньки выход через перехай. 123 как не крути.
 
а киви сдуется с минуты на минуту - халява,  покажись!!!
полетели )
 

запендюрил:      


 
_new-rena:
в смысле? стадо лосей?
Там не стадо лосей, а сильный позыв, для движения в низ
Lesorub:

запендюрил:      

глазами же смотришь. подождал бы появление флетовой колбасы сначала.... в подрез более чем 100 чипсов чо та мало верится (35-50 ещё куда не шло)...
