FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
псакнуть на шняге:
А га можно, у меня там, как раз не отработанные стопы стоят, можно продолжить их закрытие
я б устроил ща мочилово фунтобычар...
запендюрил:
в смысле? стадо лосей?
запендюрил: