_new-rena:

Спекулятор, ты крут. У меня на 5 чипсов позже.... )

да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...

протоколы ни о чем, что они были, что их не было, какая то дурь. А преподносится все с таким серьезным видом, и графики скачут как ненормальные. А ведь все вернется к тем же уровням что и были.
 
Olegts:

ФРС жжет)))

я тебя поцелую, потом, если захочешь (с) 

 

Перлы один другого краше:

2015.04.08 21:21:22 *Протоколы ФРС: Эксперты ФРС отметили укрепление экономики в еврозоне, "дальнейшее замедление" в Китае и Канаде

_new-rena:

Новости очередная замануха для того что бы трейдер чувствовал некую логику  
Speculator_:
Золотые слова.
Lesorub:

так нуно сделочку было пАказать, предостеречь - туды не ходи, сюды ходи...

дрянь движуха...

а чо показывать (?) - открылся и на 1% просел, думал сова тупит...

вот еврик к примеру, нЭ закрыт и похоже что спать не ляжет:

2015.04.08 16:45:31sell     eurusd1.0817
Olegts:
уже)
 
Speculator_:
Я вот думаю, простопится еще немного, по ниже или хватит?
 
Alexey:
Я вот думаю, простопится еще немного, по ниже или хватит?

А что открыто покупка или продажа скрин пожалуйста 

 
Speculator_:

А что открыто покупка или продажа скрин пожалуйста 

сейчас коррекционная волна - позиция нейтральная, на 1.06 закрою селл (Адын) и дальше будет перевес в бае, так как тренд вверх. 

Ishim:

сейчас коррекционная волна - позиция нейтральная, на 1.06 закрою селл (Адын) и дальше будет перевес в бае, так как тренд вверх. 

Ишим, ничего ты с локов хорошего не выкроишь... Даже если на месте закрытого селла поставишь бай и цена пойдет туда куда надо, тебе до усредненной цены надо будет дотопать сначала...
 
Куда троль делся.
