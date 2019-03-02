FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1267
Спекулятор, ты крут. У меня на 5 чипсов позже.... )
да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...
ФРС жжет)))
я тебя поцелую, потом, если захочешь (с)
Перлы один другого краше:
2015.04.08 21:21:22 *Протоколы ФРС: Эксперты ФРС отметили укрепление экономики в еврозоне, "дальнейшее замедление" в Китае и Канаде
Новости очередная замануха для того что бы трейдер чувствовал некую логику
так нуно сделочку было пАказать, предостеречь - туды не ходи, сюды ходи...
дрянь движуха...
а чо показывать (?) - открылся и на 1% просел, думал сова тупит...
вот еврик к примеру, нЭ закрыт и похоже что спать не ляжет:
протоколы ни о чем, что они были, что их не было, какая то дурь. А преподносится все с таким серьезным видом, и графики скачут как ненормальные. А ведь все вернется к тем же уровням что и были.
Я вот думаю, простопится еще немного, по ниже или хватит?
А что открыто покупка или продажа скрин пожалуйста
сейчас коррекционная волна - позиция нейтральная, на 1.06 закрою селл (Адын) и дальше будет перевес в бае, так как тренд вверх.
