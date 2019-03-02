FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1265
да у меня там профит зашкаливает. пусть немножко подберут, но сигнала особого на разворот у меня нет пока.
Покупку закрыл... Продажу открыл...
вот что значит короший колбаса...
ага)))
Покупку закрыл... Продажу открыл...
тебя путает М5... ручками - выше ТФ нада...
Вот макушечка нарисовалась
тока фомка подарит жизнь этому болоту...
Покупку закрыл... Продажу открыл...
А чего продажа ниже покупки? Вот вы любите риск