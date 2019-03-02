FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1268

Speculator_:

А что открыто покупка или продажа скрин пожалуйста 

Ха, ха, ха, скин захотели, а больше ничего не надо?
 
Ishim:

сейчас коррекционная волна - позиция нейтральная, на 1.06 закрою селл (Адын) и дальше будет перевес в бае, так как тренд вверх. 

А вы думаете он дойдет до 1.06
 
Alexey:
Спать идти надо!
 
Speculator_:
Да, давно пора!
 
Alexey:
не знаю
 
_new-rena:

Спекулятор, ты крут.

да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...

открывается в обе стороны. одну светит. не ведись на  дурку.

вел бы нормальные сделки, не страховал 

 

реальные сделки у Стрэнжа,  у Мифа (хоть и ругаемся), у Ильи (хоть и муртолом). А в Спекуля я не верю. сетевой продукт.

 
Alexey:
Сегодня врятли - минимум до 1,075. Потом вверх сходим. Там видно будет. Может и 1,04, может и к паритету
 
iIDLERr:

 у Ильи (хоть и муртолом)

чучелко...


 
iIDLERr:

открывается в обе стороны. одну светит. не ведись на  дурку.

вел бы нормальные сделки, не страховал 

iIDLERr:

реальные сделки у Стрэнжа,  у Мифа (хоть и ругаемся), у Ильи (хоть и муртолом). А в Спекуля я не верю. сетевой продукт.

Но Вы уважаемый и рассмешили! Всё верх ногами перевернул.    
