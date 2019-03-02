FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1268
А что открыто покупка или продажа скрин пожалуйста
сейчас коррекционная волна - позиция нейтральная, на 1.06 закрою селл (Адын) и дальше будет перевес в бае, так как тренд вверх.
Ха, ха, ха, скин захотели, а больше ничего не надо?
Спать идти надо!
А вы думаете он дойдет до 1.06
Спекулятор, ты крут.
да чо там волотильность. всё известно было заранее. Я сижу перед компом и думаю (где-то в 16-40 - местное - форум), во разводят народ по полной...
открывается в обе стороны. одну светит. не ведись на дурку.
вел бы нормальные сделки, не страховал
реальные сделки у Стрэнжа, у Мифа (хоть и ругаемся), у Ильи (хоть и муртолом). А в Спекуля я не верю. сетевой продукт.
у Ильи (хоть и муртолом)
чучелко...
