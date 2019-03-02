FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1269
реальные сделки у Стрэнжа, у Мифа (хоть и ругаемся), у Ильи (хоть и муртолом). А в Спекуля я не верю. сетевой продукт.
Айдлер, весь список с некоторым опытом на форе. У каждого своя стратегия и похоже что профитная, хоть и ручная. Однако ошибки у всех. Торгующего без ошибок вообще не найдешь, т.к. так и для этого построена система, система вытягивания бабла.
Что плохо - плохо что период тестирования при ручной торговле несоизмеримо огромен. Докопаться до сути в ручную скорее всего не успеть и за век....
чучелко...
я дельту сам сделлл.
вот кстати, недавно формулу хорошую придумал для арбитражного индюка, ты её точно должен понять:
d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt
Получается что индикатор и делать не нужно, потому что он уже готов ( d(EURGBP)/dt ), соответственно и дельта тож не нужна...
дак я знаю. как формулко?
не знаю. у нас типа Навье - Стокса. а арбитраж - не мое.
Сегодня врятли - минимум до 1,075. Потом вверх сходим. Там видно будет. Может и 1,04, может и к паритету
1.075 теперь верху находится
Очепятка )) 1.074. Опционные уровни теперь точно выше
Продам