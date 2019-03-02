FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1269

[Удален]  
iIDLERr:

реальные сделки у Стрэнжа,  у Мифа (хоть и ругаемся), у Ильи (хоть и муртолом). А в Спекуля я не верю. сетевой продукт.

Айдлер, весь список с некоторым опытом на форе. У каждого своя стратегия и похоже что профитная, хоть и ручная. Однако ошибки у всех. Торгующего без ошибок вообще не найдешь, т.к. так и для этого построена система, система вытягивания бабла.

Что плохо - плохо что период тестирования при ручной торговле несоизмеримо огромен. Докопаться до сути в ручную скорее всего не успеть и за век....

 
_new-rena:

Рен, я ж не виноват, что у тебю 4 баков нет на дельту. я по 5% захожу. тока глаза болят от постоянного зыренья. дык ты, со своим програмизмом, не много выиграешь.
 
Lesorub:

чучелко...


вааще не тема
 
_new-rena:

я дельту сам сделлл.

вот кстати, недавно формулу хорошую придумал для арбитражного индюка, ты её точно должен понять:

d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt

Получается что индикатор и делать не нужно, потому что он уже готов ( d(EURGBP)/dt ), соответственно и дельта тож не нужна...

я  ж математик - не программист. как свинья в апельсинах) мне сын проги ставит.
 
_new-rena:
дак я знаю. как формулко?
не знаю. у нас типа Навье - Стокса. а арбитраж - не мое.
[Удален]  
iIDLERr:
это платформа или система СИ?
 
mmmoguschiy:
Сегодня врятли - минимум до 1,075. Потом вверх сходим. Там видно будет. Может и 1,04, может и к паритету
1.075 теперь верху находится
 
Alexey:
Очепятка )) 1.074. Опционные уровни теперь точно выше
[Удален]  
mmmoguschiy:
Очепятка )) 1.074. Опционные уровни теперь точно выше
возможно, но вынос мозга индюкаторам и не только для плавного процесса уменьшения депозита еще никто не отменял
 

 

