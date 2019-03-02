FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1261

_new-rena:
Сэр, Вы делаете успехи)

 

Продал немного  

 
Как предполагали так и получили
ок. поосторожнее с пипсовокой...
 

замастырить лунный капканец:


пока ничо не мешает. щас чуток торкнет в выгодном тебе направлении.
 
ну спасибо на добром слове...

какой предсказамус настрадала беспросадочная прога?

пока идёт всё так, как по местным прогнозам, кроме пипсовки. торгуется текущий ситуэйшн, без целей. по тренду, у меня раньше не получалось такого. осталось добавить ракетостроение.
 
че по фунту на ща?
UP, уже с утра.
 
с 7 утра UP?

ну лады, через пару часов продавать...

