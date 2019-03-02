FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 614

stranger:
Я просто пытаюсь до них донсти, что график цены в МТ это просто график цены и торговать по нему если и можно, то очень трудно и уж точно не интрадей. Эти "стратегии" не более чем гадание.
Согласен на все 100 %... Ребята просто играются ..А вы работаете .разница в этом ..Это как есть строитель Иванов ,строящий высотку .А есть его сын Ваня в песочнице ..
 
wild_hedgehog:
я пытаюсь донести что холодильник на 10-й этаж можно дотащить по лестнице а можно на грузовом лифте, главное что он будет стоять на месте .
Да нифига, если лестницы нет, то не дотащишь, а в МТ ее нет)))
 
stranger:
лестници нет у меня, скрины выше выкладывал в доказательство
 
геп закрыли...может пора обратно?(
 
wild_hedgehog:
По фунту тренд вверх с 08.01 и откаты надо использовать для покупок, это тоже то что пытаюсь втемяшить. Откатит к 5260-70, там можно и прикупить. Мне то уже не надо)
stranger:
всё молодых гоняешь ? =) 
 
Myth63:
молодые твердолобые просто
 
вот и вся моя торговля
wild_hedgehog:
скромно =)
 
Myth63:
Наставляю на путь истинный, Учитель то забил)))
