FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 614
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я просто пытаюсь до них донсти, что график цены в МТ это просто график цены и торговать по нему если и можно, то очень трудно и уж точно не интрадей. Эти "стратегии" не более чем гадание.
я пытаюсь донести что холодильник на 10-й этаж можно дотащить по лестнице а можно на грузовом лифте, главное что он будет стоять на месте .
Да нифига, если лестницы нет, то не дотащишь, а в МТ ее нет)))
геп закрыли...может пора обратно?(
По фунту тренд вверх с 08.01 и откаты надо использовать для покупок, это тоже то что пытаюсь втемяшить.
всё молодых гоняешь ? =)
вот и вся моя торговля
всё молодых гоняешь ? =)