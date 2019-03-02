FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 613
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В баньку пойду попариться
Это потому что он очень стар и отстал от жизни)))
ну да...
Карни шоу)
Так чтишь ли ты Учителя???
Даже не знаю, как ответить)
и ты уверен, просто его стратегия противоречит твоей, и привык гнобить все стратегии которые не такие как твоя, я же говорил - вы оба работаете в прибыль и системы ваши противоречат, что собственно уже до опы
Назовите мне пожалуйста ваши уровни по дням за последние десять дней для фунта или последние 10 уровней по порядку
На скрине за почледние 4 дня, с понедельника.
Уровни это полдела, главное направление, уровни это просто место входа от них.
Я просто пытаюсь до них донсти, что график цены в МТ это просто график цены и торговать по нему если и можно, то очень трудно и уж точно не интрадей. Эти "стратегии" не более чем гадание.