FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1199
То вы против ловли" блохов " ,то вы приветствуете ...тут либо двойные стандарты ?)) либо вы "закрываете глаза" .когда это происходит в "защиту" Ваших "интересов))
Молодец, хороший Айдлер))))
ща ниже будет. всякие Стрэнжи нервно чешут свои репы.
Уровни по моему методу на текущий момент ...1.4904 оттуда покупки ..Рисунок я давал))
У меня ниже стоят лимитники, мне твои кд и м5 и нах не нужны, я и так знаю где они покупать БУДУТ)
Кому какое дело, сливайте себе потихоньку, мое комментировать не надо.
