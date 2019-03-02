FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1199

azfaraon:
То вы против ловли" блохов " ,то вы приветствуете  ...тут либо двойные стандарты ?)) либо  вы "закрываете глаза" .когда это происходит в "защиту" Ваших "интересов))
Просто Вы всё не так поняли. )))
 
stranger:

Молодец, хороший Айдлер))))

 

атец радной. я на м5 такой фигней эанимаюсь. и не надо мне про опционы.
 
ща ниже будет. всякие Стрэнжи нервно чешут свои репы.
 
iIDLERr:
А у Стренджа БУ!
[Удален]  

 Уровни по моему методу на текущий момент  ...1.4904 оттуда покупки ..Рисунок я давал))

 
azfaraon:

ветка развалилась. мой слабый моск не постигает......
 
фунта купили, чучелы?
 
iIDLERr:
У меня ниже стоят лимитники, мне твои кд и м5 и нах не нужны, я и так знаю где они покупать БУДУТ)

azfaraon:
Кому какое дело, сливайте себе потихоньку, мое комментировать не надо. 

[Удален]  
stranger:


    Вы же  вы такое практикуете )))
 
Фунт будет на месте стоять, а евро  хаи обновлять, это очень чётко видно на графиках...
